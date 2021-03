Vacunación rápida y personal amable, destaca primera vacunada en módulo de la UV

Maria Yolanda Colorado, la primera persona en recibir la vacuna contra el COVID-19 en el módulo ubicado en la Unidad de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana (UV), destacó la rapidez y amabilidad con la que se está llevando a cabo la jornada.



Durante entrevista en el área de observación posterior a la vacuna, dijo que tras la aplicación de la dosis sólo sintió un "piquete" y "un líquido frío" que ingresó a su cuerpo, y es que esta vacuna corresponde a la de la farmacéutica Pfizer que requiere de ultracongelamiento de mínimo 70 grados bajo cero.



"Está muy bien coordinado todo, muy amable todo el personal, de la vacuna no siento ninguna molestia. Estoy muy contenta de todo lo que está haciendo el Gobierno", resaltó la xalapeña.



Colorado añadió que su familia se formó desde la noche de este viernes para lograr que ella fuera de las primeras en recibir la dosis y recalcó que no sintió dolor o ardor luego de ser inoculada contra el virus SARS-CoV-2.



De igual modo, pidió a las demás personas mayores de 60 años que residen en la capital del Estado, a que aprovechen la oportunidad que les está dando el Gobierno de poderse vacunar contra está enfermedad tan contagiosa y así protegerse.



"No dejen de acudir a los centros de vacunación porque somos muy bien atendidos y más porque es gratis", destacó.



Cabe recordar que este sábado están recibiendo la primera de las dos dosis que requieren para adquirir completa inmunidad. La segunda se contempla en los siguientes 35 a 40 días, para lo cual toman sus datos para luego contactarlos en ese entonces y seguir con el procedimiento.



Las personas que deben acudir hoy a los módulos de vacunación son aquellas cuyo apellido paterno comience con la letra "a", "b", "c" "d" y "e", y de acuerdo a la colonia en que residan deben asistir al módulo correspondiente.