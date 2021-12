Vacunas contra COVID e influenza sí pueden aplicarse al mismo tiempo

Personal encargado de la vacunación contra COVID-19 en la ciudad de Veracruz violó los lineamientos que estableció la misma Secretaría de Salud al negarle la dosis a quienes recientemente se vacunaron contra influenza, pues ambos fármacos sí se pueden aplicar al mismo tiempo.Este domingo, adultos mayores que acudieron al módulo del Casino Naval en el municipio porteño fueron regresados pues les afirmaron que no podían vacunarse contra COVID si hace al menos 18 días se inmunizaron contra influenza.“¡A buena hora lo dicen! Después de tres horas de estar haciendo cola”, dijeron algunos. “No se puede aplicar la vacuna (antiCOVID) porque su sistema inmunológico baja y entonces si le metemos otra dosis se pueden poner mal o se puede poner peor”, aseguró incluso una enfermera que apoyaba las tareas.Sin embargo, los “Lineamientos de vacunación para la temporada de influenza estacional 2021-2022”, actualizados al 19 de octubre de 2021, incluso plantea que ambas vacunas pueden aplicarse en al mismo tiempo en un mismo módulo, descartando riesgos.Esto incluye a embarazadas de 12 años y más, población de 12 a 59 años con comorbilidades y aquellos de 60 años y más, todos "objetivos de la vacunación antiinfluenza".“La evidencia sugiere que la vacunación simultánea con la vacuna antiinfluenza y las vacunas actualmente disponibles en México contra COVID-19, no disminuye la inmunogenicidad ni seguridad de ambas vacunas.“La vacunación simultánea se realizará en personas que acuden a las unidades de salud aplicadoras o módulos de vacunación COVID-19, a recibir la primera o segunda dosis (cuándo aplique) de esta vacuna, y que pertenezcan al grupo objetivo de la vacunación antiinfluenza”, dice el documento. Dichos lineamientos fueron aprobados por la Secretaría de Salud federal, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores (ISSSTE), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y Petróleos Mexicanos (PEMEX), todos encargados de la vacunación contra influenza.Incluso en noviembre pasado, cuando arrancó la campaña nacional contra la influenza, la Secretaría de Salud de Veracruz descartó riesgos.“La campaña (contra influenza) concluirá el 31 de marzo del año próximo y no hay problema si ya recibieron el esquema antiCOVID-19; al contrario, más protegidos estarán”, informó el 3 de noviembre lo que reiteró días después al asegurar que “no hay ninguna contraindicación respecto de aplicarse el biológico si recién les suministraron el anticoronavirus”.La vacunación simultánea también es avalada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos:“Sí, puede vacunarse contra el COVID-19 y contra la influenza al mismo tiempo. (…) Si bien los datos sobre la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 junto con otras vacunas, incluidas las de la influenza, son limitados, la experiencia en la aplicación de otras vacunas juntas ha demostrado que la forma en que nuestros organismos desarrollan protección y posibles efectos secundarios es por lo general similar así se apliquen solas o con otras vacunas”, informan en su sitio web Así, pese a lo establecido, adultos mayores no fueron vacunados este día.