Van “muchos” fraudes bancarios contra empresarios de Xalapa, advierten

El presidente del Consejo Empresarial Metropolitano de Xalapa, Octavio Augusto Jiménez Silva, denunció al menos 20 casos de empresarios que han sido supuestamente defraudados en la ciudad.



"Varios empresarios me han informado que ha habido fraudes bancarios. Les han retirado de sus cuentas dinero, para ser transferido a otras cuentas. Es a personas adheridas al Consejo; tenemos muchos casos".



Comentó que los perjudicados ya acudieron a denunciar ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y a solicitar aclaración a los bancos pero hasta el momento no tienen ninguna respuesta.



"Los bancos no se quieren hacer responsables de la situación. La verdad es grave, porque no estamos hablando de 100 pesos, estamos hablando de 500 mil pesos o más. Sólo la Fiscalía nos ha atendido bien, sólo estamos solicitando que esto se apresure".



Indicó que ya se están haciendo las investigaciones pertinentes y urgió a los bancos para que les den una solución rápida a los empresarios, pues el dinero retirado correspondía a sus ahorros.



"Están las investigaciones, se está siguiendo un proceso pero es grave el asunto. Tiene tres semanas que acudimos a la Fiscalía. Pedimos que los empresarios estén pendientes de sus cuentas y contraseñas. De los bancos no se ha tenido respuesta favorable", concluyó.