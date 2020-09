Van por nueva reestructura de deuda de CMAS Xalapa

Tras aprobarse por unanimidad un instrumento jurídico que permita reestructurar el crédito que tiene la Comisión de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa (CMAS) con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero recordó que la pasada restructuración ya dañó a todo el municipio y su infraestructura.



"Esa deuda, fue reestructurada prácticamente hace una década, la reestructura no fue buena para las finanzas municipales ni para las finanzas de CMAS. Eso afectó severamente a las finanzas de la institución. Se hizo una reestructuración que no fue buena, hay responsabilidades de quienes negociaron eso, la verdad va a ser muy necesario que ahora, se vea lo que eso se implicó en términos de gastos millonarios".



Lamentó que esté recurso que se ha estado pagando, pudo haber servido para obras en el municipio.



"Hay actores que no tuvieron en cuenta el bienestar de Xalapa. Les pido que busquen y esclarezcan, quién negocio esas tasas de interés y quién afectó de esa forma el patrimonio de los xalapeños".



El Alcalde aseguró que con reestructuración, se podrán mejorar las condiciones en el servicio del agua y evitar que la sociedad carezca del vital líquido.



"Actualmente estamos enfrentando un problema de tandeo, y ese problema de tandeo, obedece en cierta medida, a que no se pudo renovar la infraestructura hidráulica, no se le pudo dar mantenimiento, no se pudieron construir espacios de reservas".



Además, señaló que se podrá mejorar y reforzar el área de atención al usuario para resolver la solicitud de contratos, cobros y reconexiones, así como acceder a economías para avanzar en el proyecto de renovación del sistema comercial y la modernización del sistema de lectura de medidores.