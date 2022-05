Vecinos de La Lagunilla protestan por obra desconocida en su Unidad Deportiva

Vecinos de la colonia La Lagunilla se manifestaron en la unidad deportiva del mismo nombre y pararon las obras que se están realizando, advirtiendo que las dejarán hasta que llegue el representante de alguna autoridad para que les informe sobre los trabajos, pues aseguran que no los tomaron en cuenta.“No estamos en contra de la obra porque como personas queremos tener instalaciones dignas para practicar algún deporte con todas las garantías”, dijo Yafir Gómez, uno de los vecinos.El señor Yafir lamentó que se haya ignorado a los lugareños antes de iniciar la obra: “Estamos en contra por la forma en que se realizó, en lo oscuro, ya que el viernes sólo se reunieron gente del Ayuntamiento local y Desarrollo Urbano”, señaló.El quejoso evitó, junto con otros 30 vecinos de esa colonia y de otras cercanas, que los trabajadores continuaran con la labor de destruir las canchas de basquetbol, donde dos tableros ya habían sido quitados de sus bases.“Quieren desaparecer las canchas que han estado allí alrededor de 17 años y también desaparecer la vitapista y una parte de la cancha”, alertó.El lugareño argumentó que en Xalapa no se cuenta con una cancha oficial de futbol soccer, siendo la de ésta región la única que hay: “Al desaparecer la vitapista el área tendrían que recorrerse hacia el campo y éste se vería afectado de su tamaño, ya no sería cancha oficial pues sus medidas no alcanzarían el mínimo”, sostuvo.Recordó que en diciembre ya habían entablado pláticas con las autoridades y les dijeron que la prioridad era ver el tema de las inundaciones, toda vez que las lluvias causan estragos en ese sector.“Se acordó que primero tenían que resolver el problema pluvial que afecta a la de la colonia. Lo que queremos es dialogar con las autoridades porque repito, no estamos en contra que se realice siempre y cuando sea benéfico para todos”, agregó.Finalmente coincidió con sus vecinos que ese espacio deportivo ha sido castigado al decidir reducir su tamaño, ya que años atrás fueron construidas unas oficinas de Seguridad Pública. “Poco a poco le han robado a la unidad, dentro de poco no vamos a practicar deporte”.Por su parte el señor José Morales, también vecino de la colonia, reforzó las quejas expuestas por su compañero Yafir Gómez.“Estamos inconformes porque poco a poco nos han reducido la unidad deportiva. Aquí vienen niños, jóvenes, personas adultas y señoras para practicar deporte diariamente, son alrededor de 300 sus visitantes diarios y ya no hablemos del fin de semana o cuando hay torneos… aparte la autoridad no nos informó en ningún momento sobre los detalles de la obra, ni qué harán ni en qué consiste”, detalló Morales.Y ante tal situación, los aproximadamente 30 vecinos llegaron al sitio donde se realizan las obras para detener al grupo de trabajadores, incluso al operador de una máquina, quien tuvo que ceder para evitar lastimar a alguien o entrar en algún tipo de conflicto.Los trabajadores ya habían derrumbado los antiguos baños y quitado los tableros de las canchas de basquetbol; de hecho en ese espacio, dijo el encargado de la empresa que realiza los trabajos, se tenía contemplado demoler las canchas.