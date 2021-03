Vecinos de Lomas Verdes piden ser incluidos en proyecto de casa asistencial

Vecinos de la Unidad Habitacional Lomas Verdes, solicitaron al ayuntamiento de Xalapa tener una reunión para conocer el proyecto de la casa asistencial que se pretende realizar en dicha zona, pues aseguraron que no fueron tomados en cuenta por la autoridad municipal.



Y es que hace algunas semanas, el Cabildo xalapeño, aprobó la edificación de un espacio para atender a niñas y mujeres adolescentes de 12 a 18 años, mismo que estará ubicado entre las calles Loma Nueva, andador Noche Buena y andador Azucena, con una inversión de 7 millones de pesos, recurso proveniente del FORTAMUN-DF 2021.



"Queremos que la autoridad nos invite a ser parte del proyecto desde las bases. Nos deben cuestionar primero, deben ir casa por casa. Es el trabajo del municipio ir casa por casa para tener una respuesta positiva o negativa ", comentaron



Durante una reunión, lamentaron que durante muchos años han solicitado la intervención del Ayuntamiento, para tener todos los servicios y que se lleven a cabo otros proyectos, pero siempre han sido ignorados.



"Llevamos años pidiendo los servicios, exigiendo que nos vean, no nos hacen caso, y ahorita que tienen un proyecto, que tienen en qué meter el dinero porque no tienen otras ideas. Nosotros no vamos a permitir que lo hagan si no hablan primero con nosotros, con cada vecino de todo Lomas Verdes", señalaron.



Además, reiteraron que no se oponen a la creación de un espacio en beneficio de las niñas y adolescentes, pero consideraron que podrían buscar otras opciones de ubicación.



"El proyecto es maravilloso, porque Xalapa necesita estos proyectos del municipio, pero no lo queremos aquí. No queremos que vengan personas de otras colonias, porque hemos tratado de llevar la colonia bien organizada, limpia", manifestaron.