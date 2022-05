Vecinos de Rubí Ánimas, en Xalapa, hartos de problemas por bares y restaurantes

Los vecinos del Fraccionamiento Valle Rubí, Ánimas, nos solidarizamos con la problemática presentada por los vecinos que no quieren la Plaza Ankara y exigen al Alcalde Ricardo Ahued que cancele el proyecto, nota publicada en alcalorpolitico.com , ya que desde hace más de dos años hemos estado padeciendo problemas similares por el funcionamiento y operación de dos bares en la Plaza City y restaurantes que se han instalado en el bulevar Cristóbal Colón y que colindan con la zona residencial de Valle Rubí, Ánimas, Loma Esmeralda y Villa Animas.De la misma manera que en Plaza Ankara, los negocios de esta zona no cuentan con estacionamiento propio, causando caos vial debido a que los automóviles de los clientes son estacionados en ambos lados de las aceras, entorpeciendo el tránsito de los que normalmente transitamos por esa rúa.Asimismo, igual que en la situación de la multicitada Plaza Comercial, se presenta el problema de basura y ruido excesivo sobre todo en altas horas de la noche. Esto sin contar que las instalaciones no son apropiadas para el correcto funcionamiento de este tipo de negocios, toda vez que en el caso de los restaurantes, los propietarios alquilan o compran casas-habitación y las habilitan como restaurantes con el consabido problema de la distribución de los espacios y la contaminación olfativa producida por los olores de aceite quemado reutilizado para cocinar los alimentos.Por otra parte, cabe mencionar que el cambio de uso de suelo no fue autorizado por los vecinos de estos fraccionamientos y si existieran firmas de los vecinos para autorizarlos, los desconocemos, porque al menos nosotros que tenemos un promedio de 20 años vivir en la zona no lo hemos autorizado.Por lo anteriormente expuesto, solicitamos que el Ayuntamiento suspenda el funcionamiento de estos establecimientos ubicados en el bulevar Cristóbal Colón hasta que se aclare la de su operación y que, simultáneamente, sea instalada una mesa de trabajo en el Ayuntamiento para que se conozca de manera real con todos los actores involucrados, los problemas generados y se busquen soluciones definitivas a las autorizaciones amañadas de comercios que contravienen el uso de suelo y que prohíbe actividades comerciales en desarrollos habitacionales.Que conste que no nos oponemos al desarrollo económico de Xalapa, pero no estamos de acuerdo en que sea a costa del desarrollo social y ecológico de los que aquí habitamos. Quedamos en espera de respuesta.Atentamente,(...)