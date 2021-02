Vecinos del Puerto de Veracruz exigen a Grupo MAS reconexión del servicio de agua

Habitantes de la colonia Miguel Hidalgo en el puerto de Veracruz, se manifestaron para exigir al Grupo MAS, la reconexión del agua potable porque desde hace 8 meses, les fue dejado de suministrar el vital líquido, sin una explicación porque pagaban el servicio.



Son alrededor de 90 familias de varias calles de la zona que durante la contingencia por el COVID-19 han tenido que vivir con el suministro de agua a través de pipas, sin que sea suficiente para todos los usuarios.



"Exigiendo al Grupo MAS que nos ponga el agua porque tenemos más de año y medio que no tenemos el agua, las calles son Patriotismo entre Arista y Othon, Juárez y López Velarde, son como 90 familias afectadas", dijo Carmen Morales Apodaca, una de las vecinas afectadas.



Las familias señalan que el Grupo MAS, manda dos veces a la semana las pipas, sin embargo, no se dan abasto, además de que no les han dejado claro el porqué del corte.



Suponen que se debe a que por error cerraron las válvulas que suministra el agua, pero para restablecer el servicio deben abrir el asfalto.



"Nos han dado largas que luego nos la ponen, les mando las pipas, pero nada con esta van la tercera vez que hacemos este paro. Cuando entró el Grupo Mas abrieron las calles y rompieron creo yo las válvulas y en esta calle es donde nos ha afectado en las calles aledañas si hay agua".



Ya se enviaron 2 oficios dirigidos al ayuntamiento de Veracruz y al Grupo MAS, pero interpondrán uno más y también será presentando ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.