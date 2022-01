Vecinos echan en cara promesas incumplidas al diputado panista Miguel Hermida

Vecinos de colonia Las Bajadas increparon al diputado local, Miguel Hermida Copado, en evento de la alcaldesa Patricia Lobeira Rodríguez, pues señalan que no ha cumplido sus promesas de campaña y ahora ya no les contesta ni el teléfono.Fue en evento de la Alcaldesa en el puente J.B. Lobos, donde realizaba supervisión de la limpieza de los accesos al puerto para mejorar la imagen de la ciudad, que llegaron los inconformes a confrontar al diputado local por el Distrito 15 de Veracruz.Arely, militante panista que promovió el voto para el exregidor, dijo que cuando Hermida Copado visitó su colonia, se comprometió a dotarlos de láminas y beneficiarlos con otros apoyos, situación que no se ha cumplido a más de cuatro meses en el cargo y añadió que ya no contesta mensajes ni llamadas."Lo que pasa es que cuando anduvo en campaña, algunas cosas sí cumplió y ahorita estaba pidiendo láminas la gente y es lo que está en deuda; y ahorita le volví a recordar y me dijo que nada más que espere que haya el recurso", expresó.Ella y demás vecinos mencionaron quedar sorprendidos al escuchar que el Legislador local les mencionaba que no contaba con recurso y que ahora solicitaran el apoyo a un Regidor de la actual comuna del municipio de Veracruz."Sí me dijo que lo gestionará con los Regidores de ahorita, los que están, para ver si nos podían apoyar para darnos el apoyo, el recurso (...) pues lo apoyamos con la gente cuando vino él a nuestra colonia. Nosotros le apoyamos y anduvo ahí con la gente", agregó la ciudadana.Cabe recordar que esta no es la primera vez que el exregidor de Veracruz y ahora diputado local es señalado de incumplir una promesa de campaña.Hace unos meses, una líder de la colonia Amapolas le recriminó su falta de palabra ante una petición de dragado en varias calles de la colonia mencionada. Finalmente, la quejosa tuvo que acudir a la Dirección de Obra Pública para que le fuera solucionado su problema.