Vecinos temen que puente colapse y Ayuntamiento de Xalapa minimiza riesgos, acusan

Vecinos de la colonia Luz del Barrio, de la ciudad de Xalapa, advirtieron que cerrarán la avenida principal hasta que el Ayuntamiento acuda a reparar un puente que se encuentra fracturado y a punto de colapsar debido a las fuertes lluvias de las últimas semanas.



Los habitantes de la calle Juan Pablo Segundo, de la referida colonia, expusieron que debido a las afectaciones en la estructura del puente, mismo que es el único paso hacia sus viviendas, se han presentado diversas problemáticas que tienen que ver con el resguardo y seguridad de sus familias.



Gaudencio Araujo Velázquez, vecino de la zona, explicó que desde hace varias semanas se derrumbó parte del puente que fue construido hace 18 años por los ejidatarios de la zona, por lo que hicieron el llamado a Protección Civil e incluso hicieron una solicitud por escrito al Ayuntamiento capitalino para que les apoyaran con la reparación del mismo.



“Nos dicen que por el momento no hay presupuesto y no vemos ningún apoyo. Vino Protección Civil y nos dice que no es una afectación tan grave pero la estructura del puente ya se cayó, todas las bases están fracturadas y se hizo un socavón. Es nuestro único acceso y quieren solucionar esto con lonas de escombro”, expuso.



Esta situación afecta a un aproximado de 40 familias, que tienen como único acceso ese puente, por lo que, debido a las malas condiciones del mismo, tienen que dejar sus vehículos en una calle de paso previo y no hay luz ni casas cercanas, por lo que ya se han suscitado afectaciones a sus autos.



Al respecto, relataron que no han tenido ninguna respuesta favorable por parte del Ayuntamiento, ya que enviaron al ingeniero José Manuel Honorio para hacer una revisión y señaló que el puente estaba en buenas condiciones para que los habitantes pudieran transitar, no obstante, a simple vista se pudo constatar que podría colapsar en cualquier momento, ya que incluso hay grietas en la base de la estructura.



Al respecto, Carlos Avila, otro de los vecinos afectados, mencionó que los servicios de agua, gas, entre otros, no pueden llegar hasta sus viviendas, ya que el puente es paso obligado para cualquier vehículo, de manera que las malas condiciones impiden el acceso, además de que existe el temor que con el paso de un vehículo pesado se pueda caer por completo.



Para las amas de casa, esta situación se torna aún más difícil, mencionó Estela Viveros Rivera, quien dijo que debido a la contingencia sanitaria los menores están resguardados pero el puente es la vía para llegar al kínder y primaria que se encuentran al lado del mismo, por lo que en cuanto tengan que regresar a las clases corren el riesgo de sufrir algún accidente.



“Además de que no hay servicio de alumbrado, en la noche se pone muy peligro y corremos el riesgo de que nos asalten, tampoco tenemos servicio de seguridad y los coches se quedan en el paso, no hay nadie que vigile”, asentó.



Por otra parte, Carlos Soto, quien también habita en la calle Juan Pablo Segundo, definió como “una burla” que las autoridades pretendan resolver este problema con sacos de arena que ponen por debajo de la fractura del puente.



“Es una burla la solución que nos ha aportado el municipio a través de Protección Civil, vino el arquitecto Ezequiel y se comprometió a darnos una solución y nos trae unas lonas, cuando lo que queremos es la rehabilitación total del puente”, comentó al agregar que están dispuestos a tomar medidas drásticas para que los tomen en cuenta antes de que ocurra una tragedia.



Gabriela García, también vecina de la zona, puntualizó que están a la espera de un dictamen que supuestamente entregaría PC Municipal a Obras Públicas pero aún no tienen ningún informe al respecto.



“Esperamos pronta respuesta de Obras Públicas, porque esto día a día se está agrietando y vienen y nos dicen que poniendo las lonas con escombro esto ya es seguro, incluso el ingeniero brincó encima de ellas y dijo que era seguro y podíamos pasar”.



A decir de los afectados, ya se está conformando un comité para recabar recursos y ponerlos a disposición de las autoridades, con la intención de que se actúe de manera pronta con la reparación o, en su caso, nueva construcción del puente.



“Nosotros estamos en la mejor disposición en poner de nuestra parte, ya sea de manera bipartita con recursos, ponemos la mitad nosotros y la mitad el Ayuntamiento, con material o mano de obra pero que se realice”, aseveró Gaudencio Araujo.



Cabe mencionar que al acudir a la calle Juan Pablo Segundo de la Colonia Luz del Barrio, se observó el deterioro del puente, así como la dificultad de acceso para las familias que habitan en esa zona, además del grave riesgo que corren, ya que en cualquier momento el puente pudiera colapsar y generar un accidente con consecuencias graves.