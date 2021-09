Vecinos urgen rehabilitación de carretera Xalapa-Alto Lucero

Buenas tardes



Con referencia a la noticia de días pasados en donde piden que se repare el puente que colapsó en la zona del Castillo, somos muchos más los afectados por las obras que no se llevan a cabo y vecinos de Las Higueras nos unimos a la solicitud para que se le dé atención urgente a la carretera Xalapa- Alto Lucero.



También en el tramo que va hacia San Antonio y el fraccionamiento Cuatro Soles, hace poco comenzaron los trabajos de pavimentación y despúes de romper el suelo se han retirado tanto el personal como la maquinaria dejándonos sin paso.



Vecinos de esta zona han trabajado en una vía alterna, pero el camino es muy pedregoso y se pone tan feo que algunos camiones de pasaje de la linea ATB se han negado a pasar, dejando a los pasajeros en la gasolinera de la cañada, quienes se ven obligados a caminar más de un kilometro, por falta de transporte.



Es urgente que el gobierno federal repare los caminos y puentes en la zona del Castillo y los caminos a San Antonio y fraccionamiento Cuatro Soles. Si inician una obra, que regresen a terminar lo que empezaron, que supervisen que haya avances y no más retrasos, es sumamente importante la vialidad.



Solicitamos la asistencia de autoridades para que se den cuenta del trabajo que han tenido que realizar los mismos habitantes ya que necesitan apoyo con mano de obra, maquinaria, diesel, etc.



No hagan oidos sordos a las solicitudes de reparar caminos y baches, pues todos tenemos la necesidad de salir a trabajar, estudiar y transportarnos.



Muchas gracias por su atención.