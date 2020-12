Ven estrategia fallida del Gobierno por asesinato del diputado suplente de Zongolica

Por no responder a las demandas y necesidades de los veracruzanos, el Movimiento Indigenista Liberal Popular Autónomo de Zongolica (MIILPAZ) pidió la renuncia del gobernador y su gabinete entero.



Así lo expresó Román Vásquez González, representante de esa agrupación, quien indicó que el reciente asesinato del diputado local suplente de Zongolica, Domingo Panzo Tecpile, viene a demostrar una vez más que la estrategia de seguridad que se aplica en este gobierno es fallida.



Mencionó que mientras las autoridades han invertido una enorme cantidad de dinero en equipo y armamento, para lo único que se ha visto que sirven las corporaciones es para llegar a acordonar los lugares de un crimen y exhibirse con el armamento, porque para proteger a los ciudadanos o dar resultados en investigaciones, no.



Sin embargo, indicó que la presente administración se llena la boca con las críticas a los ciudadanos que le han apostado a autodefenderse en vez de “confiar en la inutilidad de las corporaciones”.



Indicó que hoy la gente no necesita estar en la calle para estar expuesta a la delincuencia, sino que en la propia casa lo pueden llegar a matar o a llevárselo.



Mientras esto pasa, dijo, los diputados están más preocupados en aprobar leyes absurdas, como la Ley Antichancla, que procurar ampliar el marco legal para que los ciudadanos puedan defenderse.



“Tal parece que para ellos es más peligrosa una chancla que un balazo. Hasta cuándo los ciudadanos vamos a aguantar a un gobierno sin un verdadero compromiso de su responsabilidad”, cuestionó.