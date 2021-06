Vence plazo para que servidores públicos presenten declaración patrimonial

Este lunes vence el plazo que concedió la Contraloría General del Estado (CGE) a los servidores públicos del Poder Ejecutivo, incluidos los docentes, para la entrega de la declaración de situación patrimonial y de intereses.



La Ley General de Responsabilidades Administrativas tipifica el incumplimiento de esa obligación como falta administrativa no grave y es acreedor de una sanción.



El incumplimiento de esa obligación se sanciona con una amonestación pública o privada; suspensión del empleo, cargo o comisión; destitución de su empleo, cargo o comisión, e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.



La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de uno a treinta días naturales. En caso de que se imponga como sanción la inhabilitación temporal, ésta no será menor de tres meses ni podrá exceder de un año.



El término que establece la Ley General de Responsabilidad Administrativa concluyó el pasado 31 de mayo.



Pero debido a algunos ajustes que se hicieron a la plataforma Declaraver, la CGE concedió una prórroga de siete días, misma que hoy vence y hasta el momento no ha notificado si habrá otra ampliación del plazo.



En razón de que este año todos los servidores públicos del Poder Ejecutivo tienen la obligación de presentar la declaración de situación patrimonial y de intereses, la plataforma Declaraver se vio saturada.



Ahora, los servidores públicos que perciben una remuneración de menor a 20 mil 180 pesos tienen que presentar la declaración de situación patrimonial en la modalidad de Modificación.