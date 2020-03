Vendedor de donas muere atropellado, en Veracruz puerto

A la altura de la zona de Villa del Mar, sobre el bulevard Manuel Ávila Camacho, en el puerto de Veracruz, se presentó el atropellamiento de un vendedor de donas que fue a la tienda Oxxo a cambiar un billete, cuando lo impactó un carro de color rojo, aventándolo varios metros hasta quedar tirado sobre el camellón, ya sin vida. Al sitio se trasladaron los elementos de la Cruz Roja, Policía Naval, Municipal y Estatal, además de agentes de Tránsito y personal de la FGE.



Esto se presentó la noche del sábado en el carril de sur a norte del bulevar Manuel Ávila Camacho, frente a Villa del Mar.



Los testigos indicaron que un comerciante de donas estaba vendiendo y como no tenía cambio, decidió ir a la tienda Oxxo, ubicado a unos metros frente a Villa del Mar. El sujeto cruzó corriendo, sin fijarse prácticamente para completar su venta y lograr dinero para llevar a su casa.



Por desgracia se atravesó a la altura de la curva y no lo vio el conductor de un automóvil, marca Ford, de color vino, de modelo reciente, impactándolo contra el parabrisas.



El comerciante de entre 35 a 40 años de edad fue aventado por los aires y quedó tirado sobre el camellón, ya sin vida.



Un tenis de color rojo y su gorra del mismo color, así como monedas tiradas, quedaron pegados al camellón. Mientras del lado de Villa del Mar fue a quedar el otro tenis del vendedor.



Por su parte el conductor del automóvil se detuvo y permaneció hasta que llegaran los elementos de la Policía Naval, Municipal y Estatal, además de agentes de Tránsito y Vialidad Municipal. Ambos carriles fueron cerrados por los uniformados.



Los paramédicos de la Cruz Roja también se aproximaron, pero sólo para confirmar que el vendedor de donas ya no tenía signos vitales, tapando el cuerpo y acordonando con cinta amarilla el sitio.



Servicios Periciales y Agentes de la Ministerial realizaron las diligencias del caso, aseguramiento de indicios y traslado del cuerpo al Forense para la autopsia de rigor. Entre sus pertenencias estaba el celular de la víctima por lo que se comunicaron con sus familiares para darles la fatal noticia.



Los curiosos y comerciantes de la zona aseveraron que el comerciante tenía su domicilio en la calle 11 de la colonia Pocitos y Rivera, en la ciudad de Veracruz.



El conductor responsable fue asegurado y puesto disposición de la Fiscalía en turno de UIPJ, abriéndole una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo.