Vendedora ambulante se queja de que no han sido atendidos por autoridades de Xalapa

Buen día:



Soy una mujer, madre soltera, vendedora ambulante perteneciente a la organización “MILES”. Nos hemos manifestado el día 7 y 8 de abril, en pleno sol, con nuestros hijos a un lado pero el Municipio no ha salido a recibirnos, ni se ha acercado a nosotros. El día miércoles también se manifestaron meseros, artesanos y gente de Los Lagos, también vi a los líderes "Cruz y Castelán" que estaban en Palacio de Gobierno y a diferencia de nosotros, a ellos sí salieron a recibirlos y hasta dieron la vuelta a Palacio de Gobierno por el parque Juárez (no vi si entraron o no porque nosotras estábamos en plaza Lerdo) pero de que los atendieron, los atendieron.



¿Por qué esos líderes son atendidos cuando es sabido que cobran cuotas? Se saludan de mano y entre las manos va el billete.



¿Por qué a nosotros (la mayoría mujeres) no salen a darnos una respuesta? ¿Acaso es porque estamos denunciando la corrupción a la que nos querían hacer objeto?



El Municipio nos dice: están las despensas pero sólo a las vendedoras que sean de Xalapa y que presenten su credencial de elector se les podrá entregar dicha despensa y si no tienen credencial de Xalapa consigan gente de Xalapa que firme por ustedes.



¿Por qué esta condición, si nuestra organización está conformada en su mayoría por mujeres que vienen de Otilpan, San Andrés, Emiliano Zapata y vienen a vender aquí a la capital, ellas generan aquí en Xalapa? ¿Por qué a los líderes corruptos los atienden de inmediato? ¿Por qué a los meseros salieron de Municipio a atenderlos? Y nosotras en plena calle, con el sol muy fuerte, no nos han atendido ni dado respuesta. ¿Cuál es la excusa o el pretexto?