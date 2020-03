Vendedores de parques de Xalapa reclaman apoyos federales por contingencia

Vendedores del parque Juárez, el paseo de Los Lagos, Los Tecajetes y Berros, se manifestaron en plaza Lerdo para pedir apoyo económico y la pronta intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, pues se han visto seriamente afectados por el COVID-19.



Yolanda Romero Rojas, secretaria general de la Unión de Vendedores Fijos y Semifijos de los parques Juárez y Tecajetes, indicó que están a la espera de que alguna de las autoridades, tanto municipal como estatal, se acerquen a los comerciantes que se quedaron sin ingreso económico, esto, mediante el recurso que ya destinó el Gobierno Federal para los estados.



"El dinero ya llegó, ya está en los estados ese recurso que el Presidente de la República destinó para todos los estados. Si ese dinero ya está, ¿por qué no lo sueltan? ¿Lo quieren para ellos o qué). Los de los parques somos los más afectados", expuso.



Asimismo, criticó que el municipio esté implementando el empleo temporal, hecho que dijo, es contradictorio, pues se les está pidiendo a todos que no salgan.



"El Alcalde dice que va a crear empleos temporales, pero es lo mismo, si no quiere que la gente salga, ¿dónde está la congruencia del Alcalde? Eso no es ayudar, es tratar de perjudicar más", añadió.



Mencionó que aquellos vendedores que ofrecen alimentos, son los que se han visto más afectados.



Respecto de los programas lanzados por el gobierno estatal y municipal, para los pequeños comerciantes, refirió que tiene desconocimiento de ello, pero que al ser vendedores ambulantes, no entran en dichos proyectos.