Vendedores del parque Juárez de Xalapa ya no tienen cómo sobrevivir

Locatarios del parque Benito Juárez de Xalapa pidieron al Gobierno Estatal y al Ayuntamiento que los dejen trabajar, pues ya no tienen cómo pagar sus servicios.



La integrante del Comité de Vigilancia del parque Juárez, Erendira García Esteves, indicó que estuvieron a la espera del empleo temporal anunciado por el Ayuntamiento pero nunca llegó, aunque sí recibieron el apoyo alimentario.



"Nosotros hemos buscado trabajo pero si se dan cuenta somos personas de más de 50 años. Del Ayuntamiento sí nos han apoyado con despensa pero esa no incluye el pago del recibo del agua y de la luz", dijo.



En una pequeña protesta, explicó que entregaron los papeles solicitados por el Gobierno Estatal para recibir la ayuda económica de los programas a microempresarios afectados por la pandemia, sin que hasta la fecha les hayan dado respuesta positiva.



"Metimos nuestros papeles para el préstamo y ninguno de los comerciantes hemos recibido algo. Si no nos quieren apoyar que no nos apoyen pero que nos permitan trabajar con las medidas necesarias de salubridad", dijo.



Son vendedores de las casetas, que ofrecen churros, esquites, globos, dulces y tacos, los cuales llevan más de dos meses sin ingresos y sin condonación del agua potable.



"Queremos trabajar si no nos pueden apoyar. Dijeron que nos iban a condonar el agua y no lo hicieron", finalizó.