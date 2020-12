Venta de artículos navideños bajó 40% en Veracruz Puerto

A unas horas de la llegada de celebración de la Navidad, los comerciantes de artículos de la temporada señalan que sus ventas disminuyeron hasta en un 40 por ciento en comparación con otros años.



Comentaron que la pandemia del COVID-19 y la situación económica sí impactaron en el espíritu navideño pero a pesar de la difícil situación se logró sacar la inversión que hicieron.



Explicaron que los nacimientos y demás adornos han sido una forma de olvidarse de la crisis sanitaria y muchos acudieron a adquirir sus artículos para la decoración.



"Ya es mañana y se acabó, lo que se haya vendido fue bueno. Sí ha habido poco, no como lo esperábamos pero sí han puesto los nacimientos y todo lo demás. Sí estuvo un poco baja, no como otros años que sí se vendían más", señaló Olga Ambrosio.



Los “Niños Dios” han sido de los artículos más solicitados, de todos los tamaños y materiales.



Esta representación del niño Jesús no debe faltar en el nacimiento este 25 de diciembre y por ello, hay para todos los gustos y bolsillos.



"Hay algunos que como vienen en cajas por el zangoloteo se rompe. Nosotros (…) los reparamos y están en 100 pesos. Estos que se mueven se dan en 300. Ahorita se han estado vendiendo, los niños Dios sí", dijo Karina comerciante de figuras navideñas.



Los nacimientos completos cuestan desde 70 hasta mil pesos, según el material.



Para ellos, la temporada prácticamente ya concluyó, aún así, esperan ventas porque hay quienes esperan hasta el último día para decorar.