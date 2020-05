Venta de artículos no esenciales sigue sin control en tianguis de Xalapa

Vendedores ambulantes tanto de chácharas, comida y demás artículos que no son de primera necesidad, se instalaron este día en el tianguis ubicado en la calle Emilio Leyzeguí.



Aunque las autoridades municipales de Xalapa habían estipulado en las Gacetas, prohibir la colocación de comerciantes de venta de artículos no esenciales, estos han hecho caso omiso.



Y este domingo, se pudo observar algunos vendedores de ropa, zapatos, objetos usados, ropa para muñecas, y uno que otro puesto de comida.



Desde que inició esta contingencia sanitaria, el Ayuntamiento de Xalapa enfatizó en no permitir la comercialización de artículos no esenciales y por medio de operativos por parte de la Dirección de Protección Civil, y la Subdirección de Comercio, se han dedicado a inspeccionar los diferentes tianguis que existen en la ciudad, pero existe constate cerrazón por parte de estos.



También, es preciso recordar, que ante esta restricción de dichas autoridades, algunos ambulantes acudieron a manifestarse en días pasados.



Así también, con la ayuda de despensas por parte del Ayuntamiento, se ha tratado de beneficiar a todos los ciudadanos en situación vulnerable, o que perdieron su empleo por las medidas que se tomaron ante el COVID-19.