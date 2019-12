Venta de los tradicionales “viejos” ha ido disminuyendo

Con personajes como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comercializan los tradicionales “viejos” de trapo que se queman a la medianoche para representar el año que acaba.



Como en los últimos años, Andrés García, originario de una comunidad de Orizaba, llegó a Boca del Río para vender sus “viejitos” que elaboran con papel, globos, trapos y ropa.



Pero a diferencia del anterior, en este 2019, decidieron traer menos producto porque la venta ha ido disminuyendo.



“El año pasado traje como 100 y este año solamente la mitad porque se me quedaron. Se le invierte como un 60 por ciento, como 120 pesos entre todo lo que lleva, ropa, zapatos, papel”, dijo.



Las figuras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y de México, Andrés Manuel López Obrador, son las más populares y que más piden, además del viejito genérico.



“Ahorita traje de AMLO y de Trump, los que más se venden son de AMLO”.



A decir de Andrés García, los viejitos no deben llevar cohetes, se quema por sí solo, sin la necesidad de que lleve pirotecnia y se ponga en riesgo a quienes lo manejan; no obstante, el que haya mayor conciencia hace que sea menos atractivo el quemar al viejo.