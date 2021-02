Veracruz capacitará a policías de otros países, presume SSP

Policías de 7 países vendrán a formarse y certificarse en el Centro de Estudios de Investigación y Seguridad (CEIS) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz, ubicado en El Lencero, informó el titular de la dependencia, Hugo Gutiérrez Maldonado.



En entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, el funcionario estatal detalló que serán 50 uniformados de Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala y México, a los que se les va a capacitar en K9, es decir, en operaciones con binomios caninos.



“Los ojos del mundo están puestos en Veracruz y más en el tema de seguridad, porque es la primera vez que van a venir países a poderse certificar aquí con nosotros y ese certificado tiene validez del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)”, dijo Gutiérrez Maldonado.



Destacó que es la primera ocasión que vienen policías de otros países —que también están “muy avanzados” en seguridad K9—, a capacitarse con los policías veracruzanos durante 45 días.



“Es un tema de orgullo que esta certificación se vaya a dar aquí en Veracruz. El K9 ha hecho muy buenas detenciones, ha hecho muchos decomisos, nos ayuda a la localización de fosas. Son animalitos muy importantes con un grupo de policías, son caninos muy entrenados”, resaltó Gutiérrez Maldonado.



Al señalar que próximamente se podrían unir más naciones a esta capacitación, sostuvo que es un éxito que en otras partes del mundo estén volteando a ver al policía veracruzano como uno preparado.



Y es que, en las 298 horas que durará el curso, se contará con instructores veracruzanos con su binomio canino, quienes enseñarán todas sus destrezas a los manejadores de otros países para el tema del K9.



A decir de Gutiérrez Maldonado, la entidad es segura y por ello las corporaciones de otros países enviarán a sus elementos a capacitación.



Al respecto, afirmó que si el Estado no fuera seguro, ningún país dejaría venir a sus cuerpos policiacos a formarse en este territorio.



“De ahí nos podemos dar cuenta que Veracruz se encuentra en el lugar 7 de los más seguros en el país y en el lugar 24 de los lugares más inseguros”.



Reiteró que las Embajadas lo primero que checan es que el Estado sea seguro y si no lo es, no dejan venir a sus uniformados.



“Eso nos llena todavía más de orgullo, que la gente del mundo está volteando a ver a Veracruz como un lugar muy seguro”.



De este modo, recordó que en la Entidad todos los delitos han ido a la baja y enumeró que en enero se aseguraron 25 armas cortas y cerca de 35 armas largas, además de 2 mil 700 detenidos por faltas administrativas.



“Al fuero común, Seguridad Pública les puso a disposición 160 detenidos este mes y al fuero federal, 154. Se está trabajando, todos los días se trabaja para el tema de seguridad. Son diferentes los tiempos de cuando llegamos a los que estamos viviendo ahorita”, asentó el funcionario estatal.