Veracruz, el 11 del país con menos generación de empleos: “México, ¿Cómo vamos?”

Quintana Roo, con menos 573 por ciento, al perder 97 mil 381 empleos cuando su meta era, por el contrario, generar 17 mil.

Ciudad de México con menos 219 por ciento, al perder 223 mil 379 empleos, cuando su meta era, por el contrario, generar 102 mil 200.

Baja California Sur con menos 174 por ciento, al perder 14 mil 116 empleos, cuando su meta era, por el contrario, generar 8 mil 100.

Yucatán, menos 87 por ciento, al perder 19,846 empleos, cuando su meta era por el contrario, generar 22 mil 800.

Campeche, menos 86 por ciento, al perder 7 mil 944 empleos, cuando su meta era, por el contrario, generar 9 mil 200.

Al cuarto trimestre del año 2020, Veracruz se ubicó en el lugar 11 de entre los 29 estados del país que no alcanzaron la meta de generación de empleos formales de acuerdo con la organización “México ¿cómo vamos?” (MCV).Estimaciones de MCV con datos de los trabajadores asegurados en el IMSS y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), indican que en el Estado de Veracruz se perdieron en el cuarto trimestre del año pasado, 23 mil 531 empleos formales, por lo cual la entidad veracruzana no alcanzó la meta de crear 74 mil 700 para ese periodo.Los puestos de trabajo asegurados ante el IMSS representan parte del total de los trabajadores formales en México. Para calificar como un trabajador formal, un empleado debe tener acceso a prestaciones laborales establecidas por la ley, como el acceso a una pensión, a un seguro de gastos médicos y a otras prestaciones sociales que permiten elevar su nivel de vida. Sin embargo, no todos los trabajadores formales se encuentran registrados ante el IMSS, ya que pueden también ser trabajadores del Estado asegurados en el ISSSTE y profesionistas independientes con acceso a prestaciones laborales bajo la ley, entre otros.De igual forma explica esta organización que el empleo formal otorga a los individuos mayor certeza sobre su situación laboral y está correlacionado con niveles más altos de productividad.De acuerdo con reciente informe de MCV, los Estados de la República Mexicana con mayor pérdida de empleos formales con respecto a sus metas de generación de puestos de trabajo en el cuarto trimestre del año 2020 son:En el caso de la entidad veracruzana, de acuerdo con la organización “México ¿cómo vamos?”, perdió en el cuarto trimestre del año 23 mil 531 empleos, cuando su meta era, por el contrario, generar 74 mil 400.En contraparte, los únicos tres Estados de la República Mexicana que generaron empleos al cuarto trimestre del año 2020 son:- Baja California, más 79 por ciento, al generar 27 mil 952 empleos de los 35 mil 400 que eran su meta.- Chihuahua, más 30 por ciento, al generar 10 mil 695 empleos de los 35 mil 100 que eran su meta.- Tabasco, más 13 por ciento, al generar 2 mil 993 empleos de los 22 mil 200 que eran su meta.En su informe, la organización “México ¿cómo vamos?, ( https://bit.ly/3ictb0F ) las cifras al cierre del 2020, muestran que en el año, el registro de trabajos asegurados ante el IMSS perdió 647 mil 710 plazas, la mayor pérdida para un año en el registro. La cifra supera las disminuciones observadas en 2009 y 2001, de (-)171 mil 713 y (-)266 mil 815 puestos, respectivamente.Precisa MCV que la pérdida de puestos de trabajo del registro del IMSS refleja la afectación observada entre marzo y julio, pero también la disminución en el número de empleos durante diciembre.Al cierre de 2020 hay 19 millones 773 mil 732 puestos de trabajo afiliados al IMSS, una disminución de (-)3.1 por ciento respecto a lo que había en diciembre de 2019.