Estado de México con 34 mil 129 (15,030 varones y 19,099 mujeres)

Veracruz con 24 mil 145 (9,862 varones y 14,283 mujeres)

Nuevo León con 13 mil 806 (6,296 varones y 7,510 mujeres)

Ciudad de México con 33 mil 557 (13,203 varones y 20,354 mujeres)

Estado de México con 33 mil 358 (12,213 varones y 21,145 mujeres)

Jalisco con 24 mil 348 (9,374 varones y 14,974 mujeres)

Nuevo León con 18 mil 654 (7,661 varones y 10,993 mujeres)

Veracruz con 16 mil 725 (5,916 varones y 10,809 mujeres)

De los factores que aumentan el riesgo de gravedad y mortalidad en quienes se contagian con Coronavirus, la entidad veracruzana es la segunda del país con más personas diagnosticadas este año con diabetes tipo II y se mantiene en el quinto sitio a nivel nacional con el mayor número de obesos, de acuerdo con datos del “Boletín Epidemiológico” de la Secretaría de Salud.Al pasado 21 de noviembre, en la semana epidemiológica 47 del año en curso, los Estados con el mayor número de nuevos diagnosticados con diabetes son:Estos tres Estados de la República Mexicana suman en conjunto 72 mil 80 personas recién diagnosticadas con diabetes mellitus no insolunodependientes (Tipo II), cifra que representa el 25.7 por ciento del total nacional que ascendió al pasado 21 de noviembre a 279 mil 64.De esta cifra registrada en el país, 121 mil 590 son varones (43.4 por ciento) y 158 mil 51 mujeres (56.6 por ciento).Con la diabetes mellitus tipo II, el cuerpo no produce suficiente insulina o las células no hacen uso de la insulina. La insulina es necesaria para que el cuerpo pueda usar la glucosa como fuente de energía. La insulina lleva la glucosa a las células. Cuando la glucosa se acumula en la sangre en vez de ingresar a las células, puede producir complicaciones de diabetes.Por otra parte, el “Boletín Epidemiológico” de la Secretaría de Salud, da a conocer también que Veracruz se mantiene como el quinto estado del país con el mayor número de personas diagnosticadas este año con obesidad son:Estas cinco entidades federativas suman juntas 126 mil 642 personas diagnosticadas este año con obesidad, cifra que representa el 37.6 por ciento del total nacional que ascendió al pasado 21 de noviembre a 336 mil 344.Dato importante de esta última cifra es que 127 mil 488 son varones (37.9 por ciento) en tanto que 208 mil 856 son mujeres (62.1 por ciento).La obesidad es factor que aumenta el riesgo de gravedad y mortalidad en quienes se contagian de COVID 19, por lo que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), hizo un llamado solidario a las personas con obesidad a quedarse en casa y a extremar las medidas de higiene y en su autocuidado ante la emergencia sanitaria por Coronavirus, a fin de evitar contagios o complicaciones por enfermedades respiratorias.Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EU (CDC, por sus siglas en inglés) incluyeron a la "obesidad severa" en personas de todas las edades, entre los factores de alto riesgo de padecer de Covid-19 de forma grave.