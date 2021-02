Veracruz espera que Federación distribuya vacunas antiCOVID de China

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó que el Gobierno Federal prepara la logística que implementará para la distribución de 200 mil dosis de una de las vacunas chinas contra COVID-19 que arribarán al país.



En conferencia de prensa, desde el Palacio de Gobierno, señaló que a Veracruz “nos van a dar unas”, sin especificar la cantidad.



“Ellos están viendo la logística porque recordemos que hay vacunas que tienen ciertas cuestiones técnicas en su aplicación, entonces vamos a ver cómo se dispone de estas 200 mil vacunas y cuántas nos tocarían”, dijo.



En el Estado se deberá estar con la “logística muy bien preparada” para saber hacia dónde destinar las vacunas que lleguen, conforme el laboratorio farmacéutico que la haya producido.



“Si llega AstraZeneca sepamos hacia dónde, llega Pfizer sepamos hacia dónde, por los lotes que las farmacéuticas están entregando en el país”, dijo García Jiménez.



Asimismo, explicó que la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca se está aplicando a la par que la de Pfizer, aunque ésta última se suministra al personal de salud de la primera línea de batalla contra el COVID-19 y la otra a los adultos mayores.



De igual modo, anunció que la vacunación se aplicará en once municipios más.



“Estamos ampliando para once municipios más, ciertas localidades, estamos buscando localidades en donde en una única visita la brigada correcaminos vacune a todos los adultos mayores, para que no queden sobrantes y tampoco haga falta”, expuso.



El titular del Ejecutivo veracruzano dijo que se tiene un diagnóstico previo sobre los adultos mayores que requerirían ser inoculados, ello mediante llamadas o citas, con lo cual ya se conoce la cantidad total.



“Entonces ya se detecta qué localidad, qué número se requiere, que son suficientes respecto a esa demanda, se envían una sola vez”, acotó.



Detalló que serán 31 comunidades de los municipios de Alpatláhuac, Cazones de Herrera, Chiconamel, Colipa, Cuichapa, Ixhuatlán del Café, Ixhuatlán del Sureste, La Antigua, Moloacán, San Andrés Tenejapan, Sochiapa, Tempoal, Tihuatlán y Zaragoza.



“Esto es gracias al diagnóstico y participación de los Siervos de la Nación, esto se puede hacer así, ¿por qué participan? Precisamente para esto, porque no podemos desperdiciar la vacuna. Estos lotes que nos llegan por momentos, tienen que dispersarse y vacunar”, finalizó.