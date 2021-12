Veracruz está listo para Ómicron: Gobernador

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez reconoció que en cualquier momento llegará a Veracruz la nueva variante Ómicron del COVID-19, no obstante, afirmó que se tiene la capacidad para detectar su presencia a tiempo.En entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, destacó que la experiencia que se tiene dada la situación que se vivió con una de las variantes de la influenza descubierta en la Entidad, permitió prepararse de mejor manera ante el arribo de nuevos virus pandémicos como el actual.“Ómicron todavía no la hemos detectado en el Estado, pero estamos monitoreando. El monitoreo que se hace en Veracruz es de primer nivel porque recordemos que tenemos una experiencia cuando surgió una de las variantes de la influenza, que dejó toda una estructura de atención y detección muy a tiempo”, aseguró.García Jiménez reiteró que se tiene la capacidad para detectar la nueva cepa del Coronavirus, por lo que se siguen haciendo las pruebas para destacar o confirmar su presencia en el territorio estatal.“Sin embargo, esto se va a dar, no hay barreras para esas variantes, se van a dar, ¿pero qué hay que hacer?, tener al personal vacunado, lo que se ha demostrado es que las personas vacunadas tienen mejores condiciones para afrontar la enfermedad, y va a pasar como una enfermedad de síntomas leves y hasta ahí”, abundó.A decir de García Jiménez, el porcentaje de vacunación real ya ronda el 82 por ciento en Veracruz y con registro en la plataforma (de la que se descarga el certificado de vacunación), aproximadamente el 79 %, y es que recordó que al hacer la inoculación de manera simultánea en varias ciudades y municipios, se acumulan en ocasiones hasta 100 mil registros, que son procesados tras la conclusión de la campaña en esas demarcaciones.“Esto es satisfactorio porque significa que podemos afrontar la cuarta oleada en mejores condiciones, sí estamos preparados gracias a la sociedad, de que se fue a vacunar, gracias a los jóvenes que lo hicieron y que todavía aquí en Veracruz tenemos las medidas sanitarias”, expuso.De igual modo, el mandatario estatal dijo que debido a la época invernal es común que aumenten las enfermedades broncorespiratorias como la Influenza, bronconeumonías y neumonías, y ahora COVID-19, que posteriormente se quedará como un virus estacionario.“Pero todas -están- bajo control, ahora COVID-19 que por ser nueva en las dos primeras oleadas fue muy complicada, en esta ocasión va a ser más leve, es lo que nosotros pensamos, y por eso le pedimos a la gente no soltar las medidas sanitarias”, dijo el Gobernador.