Veracruz inicia la semana con 28 casos nuevos y tres muertes por COVID-19

La jefa de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Dulce María Espejo Guevara, informó que los enfermos que han dado positivo para el SARS-COV-2, son ya 60 mil 118 en todo el Estado; de ellos, apuntó, 305 pacientes iniciaron su cuadro clínico durante las dos últimas semanas y por lo tanto pueden infectar a otras personas.



En las últimas 24 horas, se confirmaron 28 casos nuevos y tres muertes por este padecimiento, totalizando hasta este lunes 9 mil 572 fallecimientos en diferentes municipios de la entidad.



Además, comentó que los pacientes atendidos y estudiados en las diferentes unidades de salud en el Estado, con diagnóstico probable de COVID-19, suman 133 mil 480; negativos 62 mil 655; sospechosos 10 mil 707.





Zona centro



El municipio de Veracruz registra ya 12,223 casos; Xalapa 5,066; Orizaba 3,374; Córdoba 3,016; Boca del Río 1,484; Río Blanco 982; Fortín 961; La Antigua 693; Medellín y Nogales 679, cada uno; Coatepec 500; Camerino Z. Mendoza 499; Alvarado 435; Emiliano Zapata 342; Úrsulo Galván 330 y Rafael Delgado 182.



Zona sur



Coatzacoalcos suma 3,688 casos; Minatitlán 1,759; Cosamaloapan 1,014; San Andrés Tuxtla 759; Cosoleacaque 620; Tierra Blanca 444; Nanchital 297; Las Choapas 258; Agua Dulce 251; Carlos A. Carrillo 214; Jáltipan 213; Ángel R. Cabada 170; Santiago Tuxtla 121, y Catemaco 118.



Zona norte



El municipio de Poza Rica acumula 3,696 casos; Tuxpan 1,760; Pánuco 834; Martínez de La Torre 780; Papantla 709; Coatzintla 548; Álamo Temapache 239 y Misantla 177.



La funcionaria añadió que si bien hay una tendencia a la baja en el número de nuevos casos la transmisión continúa y se refleja en las hospitalizaciones dadas las complicaciones que presentan, en especial las personas que se han infectado por el Coronavirus y vivían con enfermedades como diabetes, hipertensión y obesidad, que son tan frecuentes en la población, sobre todo en los adultos mayores.



“Por eso la importancia de no exponerse al contagio de SARS-CoV-2, no sabe si su padecimiento se va a complicar y requerir hospitalización. no se confíe, reitero, la transmisión continúa; no lo tome a la ligera, no afloje las medidas de protección básicas que tanto se mencionan en este espacio”, reiteró.