Veracruz llega a 20 mil 608 contagios de COVID-19 y acumula 2 mil 744 muertes

Este jueves Veracruz llegó a 20,608 casos positivos a COVID-19, en 197 municipios; en las últimas 24 horas se confirmaron 343 contagios. Han fallecido 2,744 veracruzanos por este padecimiento, se registran 42 nuevas defunciones.



Durante el mensaje diario que ofrecen las autoridades sanitarias el desarrollo del COVID-19, la jefa del Departamento de Epidemiología de la Secretaria de Salud, Dulce María Espejo Guevara, informó que se han estudiado 33,753 casos, 10,149 con resultado negativo; 2,996 aún se encuentran en investigación, y han fallecido 2,744, en 146 municipios de la entidad.



De los 20,608 casos positivos a covid-19 identificados, se consideran activos, 1,716 y ellos representan los casos con fecha de inicio más reciente y por lo tanto los que tienen mayor probabilidad de transmitir la enfermedad.



Ya son 197 los municipios en donde se han identificado los casos positivos, los que han registrado mayor número de contagio son los siguientes:



Zona centro



El municipio de Veracruz es el que destaca con 4,998 casos positivos; en seguida Córdoba con 1,307; y ahora Xalapa con 1,134; Orizaba con 816 y ahora Boca del Río con 542; Fortín con 350 y La Antigua con 259; Río Blanco 250; Ixtaczoquitlán 208; Medellín 204; Alvarado 179; Perote 151; Nogales 150; Coatepec 123; Mariano Escobedo 117; Camerino Z. Mendoza 103; Amatlán de Los Reyes y Úrsulo Galván 92 cada uno; Emiliano Zapata 91; Puente Nacional 67; Ixhuatlancillo 61 y Paso de Ovejas 52.



Zona sur



Predomina la cabecera municipal de Coatzacoalcos con 1,462 casos; y la de Minatitlán con 679; Cosamaloapan 547; San Andrés Tuxtla 303; Cosoleacaque con 284; y Tierra Blanca con 233; Las Choapas 159; Nanchital 149; Tres Valles 130; Acayucan 122; Jáltipan 107; Agua Dulce 105; Carlos A. Carrillo 86; Santiago Tuxtla 72; Lerdo de Tejada y José Azueta 68 cada uno; e isla 65.



Zona norte



Es Poza Rica con 996; Tuxpan con 495; y Martínez de la torre 319; ahora Papantla con 239; y Pánuco con 217; Coatzintla 131; Tihuatlán 106; Álamo Temapache 72; Tlapacoyan 58 y Misantla 54 .



Reiteró que los síntomas que están presentando los pacientes positivos a covid-19, en general los enfermos con cuadros clínicos leves o moderados y aun en graves, son: fiebre, tos, dolor de cabeza, de músculos, de huesos y de garganta; entre otros, resaltando la dificultad respiratoria, el dolor de pecho y la respiración rápida, como datos que han presentado los pacientes que han requerido de hospitalización.



No obstante, destacó que los síntomas pueden variar en cada caso y con mayor frecuencia se ha presentado la pérdida del olfato, alteración del gusto y conjuntivitis.



“Ahora también el vómito y la diarrea, mismos que pueden estar relacionados con covid-19, por lo que si tu presentas estos síntomas, acompañados o no de los que mencioné más frecuentes, puedes tener la enfermedad; es muy importante que no te auto mediques, y si presentas dificultad respiratoria, dolor de pecho o agotamiento, no esperes, acude a una unidad de salud para ser valorado”, concluyó.