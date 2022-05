Veracruz no registra casos de hepatitis atípica: Salud

Al enfatizar que Veracruz no tiene casos de hepatitis atípica, enfermedad que está causando preocupación a nivel mundial al afectar principalmente a los niños, el secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, afirmó que el Sistema deVigilancia Epidemiológica está preparado para identificar cualquier contagio que ocurra de este padecimiento."Voy a ser enfático, Veracruz no tiene casos de hepatitis atípica o por un virus desconocido, hemos convivido en el país, en el Estado con hepatitis (...) y bueno nuestro pueblo conoce la hepatitis", aseveró.Esta situación la han documentado en otros países y aunque ya se confirmaron cuatro casos en Monterrey, añadió que al aislar al virus es que ya se conoce la causa, porque se le pone "nombre y apellido"."Mientras no se aísle, el germen es presuntamente una enfermedad. Aquí en Veracruz no se ha aislado el germen, estamos monitoreando a través de un Sistema deVigilancia Epidemiológica que nos ha servido muchísimo y que en la pasada pandemia nos sirvió mucho para estar al pendiente del COVID-19", puntualizó Ramos Alor.El funcionario estatal explicó que la hepatitis es una infección que afecta particularmente al hígado, inflamándolo y que generalmente es producida por virus pero también por situaciones inmunológicas o inclusive tóxicas al consumir algún medicamento."Esta enfermedad está bien identificada. La conocemos muy bien los médicos mexicanos y sabemos perfectamente la causa y el comportamiento clínico", aseguró.Para prevenir dicho padecimiento, sobre todo por la preocupación que hay de los padres ante una posible infección de los menores, destacó que es importante evitar consumir aguas contaminadas, porque la materia fecal es la que finalmente puede llevar el virus de la hepatitis."Es un hábito de los mexicanos, de tomar aguas frescas, de consumir agua en otros lugares. Creo que ése es el hábito más importante y por supuesto el aseo de manos, esto es muy importante que es lo que hemos insistido", añadió.Reiteró que en la entidad no está el germen y reiteró que la vigilancia epidemiológica permite dar confianza de que se actuará adecuadamente y en consecuencia, en cuanto se llegue a presentar un caso.