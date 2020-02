Veracruz no tiene espacios para espectáculos; sólo hay en Boca del Río y Orizaba

A pesar de que Veracruz es una buena plaza para espectáculos de entretenimiento, no se cuenta con la infraestructura suficiente que se requiere, afirmó el delegado en Veracruz de la Asociación de Empresarios del Entretenimiento, Alonso Domínguez Ferráez.



Afirmó que en el Estado, sólo Boca del Río y Orizaba cuentan con recintos con la características adecudas para realizar conciertos y ferias, mientras que en otros municipios como Xalapa los espacios no reúnen las condiciones, como la capacidad.



"Xalapa tiene un Velódromo que ahora se ocupa para espectáculos, la gente no le gusta ir mucho. Hay un rebote de sonido muy importante, tienen un teatro bonito, un teatro bandera que es el Teatro del Estado pero su capacidad es de menos de mil personas, por lo cual no puedes llevar un concierto, no puedes llevar una obra de teatro grande porque tienes que hacer dos o tres funciones y no es costeable, se necesita mayor inversión del Estado o de los municipios en materia de infraestructura para el entretenimiento", dijo.



Señaló que a nivel nacional, Veracruz se ubica en el lugar número 8 en materia de ingresos por espectáculos que al año suman en todo el país mil 200 millones de dólares, según un informe de la Universidad Anáhuac.



Sin embargo, la falta de infraestructura limita a sólo dos municipios para que se traigan al Estado obras de teatro, conciertos y ferias.



"Si no contamos con infraestructura adecuada, no podemos llevar a cabo los eventos tan buenos, aquí por ejemplo el World Trade Center es el recinto de espectáculos número 1 en Veracruz, las dos mejores plazas que hay en Veracruz son Orizaba y Veracruz, Orizaba cuenta con una plaza de toros, con un teatro de más de 3 mil 600 personas, cuenta con un recinto ferial con capacidad de 25 a 30 mil personas y Boca del Río tiene el WTC, se requieren más lugares para desarrollar los espectáculos".



Este miércoles se realizó, en Boca del Río, la primera sesión de la Asociación de Empresarios del Entretenimiento, en donde se acordó continuar con la inversión en esta materia.



"Ya no nos podemos quejar, se ha dicho que la inseguridad ha afectado, sí ha afectado pero queremos darle la vuelta a la página del año 2019 para atrás, empezar 2020 sabiendo que debemos mantener un buen nivel de seguridad en nuestros eventos, sí pero seguir invirtiendo en el espectáculo, en el entretenimiento", finalizó.