Veracruz padece una descomposición total por inseguridad: PAN Veracruz

Sobre la inseguridad y los hechos violentos ocurridos el día de ayer en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río por un presunto “ajuste de cuentas”, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz, Federico Salomón Molina, señaló que pese a ser municipios de administraciones panistas el tema de seguridad es responsabilidad del Gobierno del Estado y de la Federación.“Es una descomposición total no solamente que se vive quizás en el Puerto de Veracruz, se vive en todo el Estado. Veamos las cifras de lo que tanto criticaron supuestamente del Gobierno de Peña y de Felipe Calderón que fueron más de 100 mil muertos. Ahorita si vemos la cifra desafortunadamente es muy lamentable lo que está sucediendo a nivel país y ya ni digamos aquí en Veracruz”.Lamentó que actualmente ninguna zona de la entidad está exento de la inseguridad; “antes decíamos que solamente en la zona sur: Coatzacoalcos y Minatitlán eran la zona peligrosa, ahorita ya no, aquí en Xalapa lo estamos viendo también, en Huatusco cuando era una zona muy segura, el norte ya ni se diga, la zona de Córdoba y Orizaba también. Si hacemos un recuento es realmente muy lamentable lo que está pasando en Veracruz”, comentó.Sobre la comparecencia de la fiscal, este marte, señaló que no esperan nada, “¿qué es lo que van a llegar a decir?, que todo está funcionando bien, que han bajado los delitos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que la realidad es muy diferente todos lo vivimos diariamente, el día de ayer desafortunadamente vivimos un hecho muy lamentable y todos los días”, dijo Molina.“Eso de decir ‘llevamos 30 días sin secuestro’ es totalmente falso, que salgan a las calles pero sin guardias. Es muy bonito viajar con cuatro Suburbans, con cuatro patrullas, ¿pues quién te va a hacer algo?, pues nadie”, añadió el diligente.Por otro lado, sobre los políticos vinculados con el narcotráfico, señalamiento hecho por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, el dirigente estatal del PAN reconoció esto como una situación alarmante, sin embargo, descartó que esto se presente en el Partido Acción Nacional.“En el caso de nosotros por ejemplo en el PAN siempre he sido muy cuidadoso en esos aspectos, hasta ahorita que yo recuerde no hay algún alcalde o exalcalde que esté vinculado o que haya sido vinculado a la delincuencia”.Afirmó que han sido cuidadosos en los registros, puesto que llevan a cabo investigaciones y certificaciones a los candidatos. También criticó el actuar de las autoridades al mantener a presuntos vinculados al narcotráfico sin ser identificados.“En el caso también es muy grave de ellos porque lo saben… cuando lo señala yo creo que lo primero que tendrían que hacer, más que una responsabilidad legal, que tuvieran una responsabilidad ética, es pues denunciar y que se actúe con Derecho”.Para evitar este tipo de situaciones, instó a que los partidos políticos deben actuar como una norma de responsabilidad legal y ética de postular a los mejores candidatos, que cuenten con solvencia ética, moral, social y política; “obviamente que eso tampoco nos está exentos de que de repente venga alguien y te engañe y te presente documentos falsos”, dijo.