Veracruz, por arriba de la media nacional en feminicidio, secuestro y extorsiones

Aunque hay mejoras en materia de seguridad, Veracruz sigue por arriba de la media nacional en delitos como feminicidio, secuestro y extorsiones; además, también destaca por el elevado número de casos de robo de vehículos, homicidios dolosos, entre otros indicadores.



Lo anterior lo expuso el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, destacando la disminución que se está registrando en secuestros a partir del cambio de fiscal en Veracruz, es decir, tras la salid da Jorge Winckler.



Feminicidios



A nivel nacional en materia de feminicidio la cifra correspondiente al mes de febrero de 2020 es inferior en 8 por ciento respecto a diciembre de 2018, no obstante, es superior en 24.32 por ciento respecto a enero de 2020, de ahí que “todavía no pueden estar satisfechos”.



En cuanto a las cifras absolutas en el acumulado de enero y febrero de 2020 Veracruz tiene 17 casos, ocupando el segundo lugar a nivel nacional, solo detrás del Estado de México, con 21 casos. En tercer lugar, está Puebla, con 17 casos y Nuevo León con 15.



En Baja California Sur no se registran casos, tampoco en Tlaxcala y en Yucatán hay un caso registrado en ese periodo; que tiene un total nacional de 166 casos hasta el corte de febrero en todo el país.



En cuanto a las estadísticas por cada 100 mil habitantes del acumulado de enero y febrero de 2020 Veracruz se posiciona en la octava posición a nivel nacional, con un promedio de 0.2 casos, cuando la media es 0.1.



En primer lugar, está Colima con 0.4; seguido de Morelos con 0.3; Nuevo León con 0.3 casos; Puebla con 0.3 casos; Sinaloa con 0.3 casos; Baja California con 0.2 casos y San Luis Potosí, con 0.2 casos.



Extorsión



En el delito de extorsión Durazo reconoció que hay un incremento desde que comenzó el actual Gobierno, por ello se buscará involucrar a las Unidades Antisecuestro de los estados.



Veracruz se posiciona en segundo lugar con 143 casos en el acumulado de enero y febrero de 2020, detrás del Estado de México, en primer lugar, con 420 casos. En tercer sitio se encuentra Ciudad de México con 138 casos y en cuarto Jalisco, con 122.



Nayarit y Yucarán no registran casos en enero y febrero y por su parte Guanajuato, Michoacán, Tlaxcala y Campeche sólo registraron un caso; cuando a nivel nacional se contabilizan mil 414 casos de extorsiones.



En cuanto a la tasa por cada 100 mil habitantes Veracruz se mantiene en la posición 7 a nivel nacional en extorsiones, con un promedio de 1.87, por arriba de la media que es 1.2 casos.



En primer lugar, se encuentra Quintana Roo, con 4.30 casos en promedio; Zacatecas con 4.09; Baja California con 3.61; el Estado de México con 2.77; Colima con 2.77 y Querétaro con 2.19.



Homicidio doloso



El secretario destacó que se rompió con la tendencia histórica en homicidio doloso y por entidad federativa y Veracruz se sitúa en la posición número 10 como la más violenta por dicho delito, según el acumulado de enero y febrero de 2020, con 226 casos.



Además, están Guanajuato, con 810 casos; Michoacán con 467 casos, El Estado de México con 444; Jalisco con 331; Guerrero con 244; Sonora con 236 y Ciudad de México con 226. El estado con menos homicidios dolosos es Yucatán, con 10 casos en ese periodo.



Considerando la tasa por cada 100 mil habitantes Veracruz se sitúa en la posición número 17 con 2.6 de promedio, por debajo de la media nacional de 4.6.; Colima registra un promedio de 17.7 homicidios por cada 100 mil habitantes, en el primer lugar y Yucatán 0.4 casos, el porcentaje más bajo.



En cuanto a las estadísticas de actas de defunciones registradas por homicidio a nivel nacional, según el INEGI, los casos pasaron de 17 mil 772 en 2018 a 17 mil 198 en 2019, con la actual administración federal.



Robo de vehículos



En cuanto al robo de vehículo en cifras absolutas hay una disminución drástica a nivel federal, pasando de 14 mil 405 casos cuando comenzó el gobierno a 10 mil 896, sin embargo, en el acumulado de cifras absolutas de enero y febrero de 2020 Veracruz aparece en la posición 6 a nivel nacional, con 897 casos.



El Estado de México concentra 6 mil 208 casos, Jalisco 2 mil 108; Baja California mil 997; Puebla mil 684 y la Ciudad de México mil 551. En Yucatán se registraron 9 casos, el más bajo del país, con un registro nacional total de 22 mil 756 casos.



En cuanto a la tasa por cada 100 mil habitantes Veracruz está en la posición 23 con 10.5 casos, debajo de la media nacional de 17.8 casos. Baja California, en primer lugar, registra 54.9 casos por cada 100 mil habitantes y Yucatán 0.4 casos.



En cuanto a regiones por robo de vehículo no aparece ninguna de Veracruz, pero sí Puebla con un incremento de 42.82 casos a 49.83 por cada 100 mil habitantes.



Secuestro



En cuanto al secuestro, Durazo destacó que hay una disminución en cifras absolutas, pasando de 186 casos en enero de 2019 a 94 casos a febrero de 2020.



En cuanto a las cifras absolutas en el acumulado de enero a febrero de 2020 Veracruz aparece en segundo lugar, con 32 casos, sólo detrás del Estado de México, con 42 casos registrados. En Yucatán no hay secuestros en ese periodo, siendo el más seguro.



Por cada 100 mil habitantes en el acumulado de enero y febrero de 2020 Veracruz registra 0.4 casos ubicándose en el lugar quinto a nivel nacional; es decir que continúa por arriba de la media nacional, que es de 0.2 casos por cada 100 mil habitantes, aunque con una tendencia a la baja.



Morelos está en primer lugar con 1.1 casos por cada 100 mil habitantes y estados como Puebla, Querétaro, Coahuila, Guerrero, Chihuahua; Jalisco; Colima; Nayarit; Campeche; Chiapas; Baja California Sur; Durango y Yucatán registran 0 casos.



Se reportan 689 detenidos entre las Unidades Especializadas contra el Secuestro (UECS) y la Coordinación Nacional Antisecuestro (CONASE).



De estos 496 derivan de actuaciones de las UECS de los estados y 193 de la CONASE, con 82 bandas desarticuladas, 541 víctimas liberadas y 60 migrantes liberados.



Durazo destacó que uno de los principales logros es la implementación de un operativo conjunto en Veracruz, que logró una disminución del 55.88% de la incidencia de secuestro, según la tendencia de julio de 2018 a enero de 2020 del fuero federal y fuero común.



De septiembre de 2019 a enero de 2020 el delito disminuyó de 34 casos a 21, según el secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana



“Recuerden ustedes que Veracruz era una noticia nacional, lamentablemente, por el secuestro y aquí está (ahora) la tendencia”.



“Aquí, también, tenemos que anotar que alrededor de esta fecha se ubica el cambio de fiscal en el Estado de Veracruz, el cambio en la Fiscalía nos permitió incrementar o consolidar la coordinación con la Unidad Estatal Antisecuestro y sea este resultado”.



Robos



En cuanto al Robo Total, de enero de 2015 a febrero de 2020 también se observa una tendencia decreciente, ya que la cifra correspondiente al mes de febrero de 2020 es inferior en 11.77 por ciento, respecto a diciembre de 2018; además, la cifra es inferior en 7.40 por ciento respecto a enero de 2020.



En cifras absolutas Veracruz se mantiene en la posición 7 a nivel nacional con 4 mil 390 casos, por debajo del Estado de México con 24 mil 883 casos; Ciudad de México con 16 mil 113; Jalisco con 10 mil 529; Guanajuato con 7 mil 024 y Baja California con 5 mil 770 casos.



La tasa por cada 100 mil habitantes en el acumulado de enero a febrero de 2020 Veracruz se sitúa en la posición 24, con 51.4 casos, por debajo de la media nacional de 93.1 casos por cada 100 mil habitantes.



Quintana Roo registra 200.1 casos en promedio en primer lugar nacional y Yucatán 9.0 casos por cada 100 mil habitantes, en la última posición o como el Estado más seguir en este rubro.



Destacó disminución en robos específicos entre enero y febrero de 2020 a nivel federal, comparado con estadísticas del 2019, como el robo de vehículo que decreció en 15.5 por ciento, a transeúnte, en 17.3 por ciento, en transporte público 36.7 por ciento y a casa habitación, en 3.7 por ciento.



Además, robo a negocio hay una disminución de 13.7 por ciento respecto a enero y febrero de 2019; robo de ganado 21.1 por ciento, a transporte público individual en su modalidad de taxi disminuyó 24.3 por ciento y en robo a transportista la cifra bajó 34.2 por ciento.



“Ahora está en el centro del país, en la carretera México-Veracruz, pero se va a replicar las acciones implementadas en otras vías importantes”, adelantó el secretario.