Veracruz, primer Estado donde entrará el programa “Salud para todos”: Manuel Huerta

El delegado de la Secretaría del Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, informó que desde este 1 de enero inició operaciones el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), el cual tiene como objetivo otorgar salud para todos, con una capacidad de atender a nivel nacional a 9 millones de mexicanos; sean o no derechohabientes de una institución de salud.



En el caso de la entidad veracruzana, hay un número elevado de no derechohabientes, dijo el Delegado federal al resaltar que lo importante es que el Gobernador ya firmó el convenio correspondiente y Veracruz es el primer Estado donde entrará el programa “Salud para todos”.



“Va haber medicamentos y habrá la posibilidad no sólo de medicamentos; sino quien se tenga que operar, a quien se le tenga que atender, será atendido, por eso se van a multiplicar los servicios de salud y ya estamos en capacidad de empezar a recepciones”, expuso Manuel Huerta.



A decir del entrevistado, este programa ya inició en el estado de Veracruz, pero va avanzando de manera gradual, por lo que se espera que durante este año 2020 todos los ciudadanos se integren a este programa y obtengan el servicio.



“Esto es gradual, no es de la noche a la mañana, el plan es que en este año en Veracruz ya este implementado el servicio de salud”.



Los ciudadanos tienen que acudir a las clínicas del IMSS Bienestar, a las regionales, rurales y a las del sistema de salud estatal, donde podrán ser atendidos para inscribirse al programa, ya que el INSABI coordinará a partir de lo que era la Secretaría de Salud.



“Esto será una re federalización de los servicios de salud en Veracruz y ahora lo que va a hacer el INSABI es que dotará de medicinas, ampliará médicos, enfermeras; dar una coordinación para que se dupliquen las operaciones. Ahora habrá operaciones en sábados y domingos, de noche. Se va a dar un mejor sistema de salud para todos los veracruzanos”, afirmó el Delgado federal.



No obstante, reiteró que esto será de manera gradual, por lo que la ciudadanía ya puede acudir con el curp y la credencial de elector a los hospitales o clínicas del IMSS Bienestar más cercanos, para inscribirse en el programa “Salud para Todos” y con ello puedan ser atendidos aunque no sean derechohabientes.



Cabe señalar que a partir de la implementación del INSABI, se sustituye al denominado Seguro Popular, mismo que se implementó en la administración presidencial de Vicente Fox Quesada y el cual operaba con el mismo objetivo de atender a quienes no contaban con seguridad social.