Veracruz, quinto del país en llamadas al 911 por violencia familiar: SEGOB

Veracruz se mantiene como el quinto estado del país en llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia familiar durante los primeros cinco meses del año, de los cuales por cierto, abril y mayo corresponden al periodo de obligado encierro en el hogar dispuesto por la Secretaría de Salud para evitar el contagio del Coronavirus.



Datos del documento: “Información sobre violencia contra las mujeres Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 911”, del Centro Nacional de Información, de la Secretaría de Gobernación con fecha de corte al 20 de mayo, indican que en el caso de la entidad veracruzana los llamados por mes fueron los siguientes:



Enero: 2,984

Febrero: 2,958 (menos 0.87 por ciento)

Marzo: 3,769 (más 27.4 por ciento)

Abril: 3,671 (menos 2.6 por ciento)

Mayo: 3,199 (menos 12.8 por ciento)



En estos cinco meses del año, Veracruz sumó 16 mil 581 llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia familiar, la quinta cifra más alta de la República Mexicana, de acuerdo con el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de la SEGOB.



Cabe destacar que en este documento se señala que los Estados de la República Mexicana con el mayor número de llamadas de emergencia al 911 registradas de enero a mayo, fueron:



Ciudad de México con: 33 mil 695

Nuevo león con: 31 mil 592

Guanajuato: 30 mil 704

Sonora: 24 mil 79

Veracruz: 16 mil 581



A nivel nacional, de enero a mayo se registraron 290 mil 581 llamadas de emergencia al número 911 relacionadas con incidentes de violencia familiar, por lo que las 136 mil 651 que sumaron estas cinco entidades federativas durante ese periodo, representan el 47 por ciento del total.



Advierte el SESNSP de la Secretaría de Gobernación que las llamadas de emergencia al número único 9-1-1, no son denuncias ante una autoridad, ya que se trata únicamente de probables incidentes de emergencia con base en la percepción de la persona que realiza la llamada.



Asimismo, explica que las estadísticas que se presentan, permiten ampliar el análisis a casos posiblemente no denunciados de violencia contra la mujer, captados por dichas llamadas, que si bien, no desagrega el sexo en la estadística, se supone una alta proporción de víctimas mujeres en los incidentes considerados en este reporte.



La Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005, “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención”, define en el numeral 4.27. como violencia familiar “el acto u omisión, único o repetitivo, cometido por un miembro de la familia en contra de otro u otros integrantes de la misma, sin importar si la relación se da por parentesco consanguíneo de afinidad, o civil mediante matrimonio, concubinato u otras relaciones de hecho, independientemente del espacio físico donde ocurran.”



La definición no limita la violencia al ámbito del hogar, contempla la posibilidad de que la misma ocurra en lugares públicos sin importar la relación de parentesco.



Para la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, la violencia es un problema social y de salud naturalizado que se reproduce a través de la ideología, de las instituciones, del imaginario social y grupal. Las relaciones asimétricas de poder entre las personas, así como de las desigualdades sociales son dos de sus causas lo que explica por qué hay personas o grupos que son más susceptibles de vivir en situación de violencia.



No es casual que las mujeres, las niñas y los niños, los discapacitados, los ancianos, las ancianas, los indígenas, las minorías sexuales sean más vulnerables a la violencia debido a la posición de subordinación que ocupan en la sociedad.