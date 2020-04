Veracruz suma 30 casos positivos y 345 sospechosos a COVID-19

Aumentan a 30 los casos positivos de Coronavirus en la entidad y también los casos sospechosos a 345 en 44 municipios del estado; las autoridades no reportaron de manera oficial el fallecimiento del paciente de Emiliano Zapata por causa de este virus.



La cifra de positivos a COVID-19 se registran de la siguiente manera: 13 en Boca del Río, 7 en Veracruz, 3 en Poza Rica, 2 en Xalapa; uno en Perote, Ixtaczoquitlán, Fortín, Coatzacoalcos y Tlacotalpan, este último como defunción; se da seguimiento a 459 contactos declarados de estas personas, incluidos los del caso positivo.



Durante la conferencia de prensa de los funcionarios de Salud, se expuso que con corte a las 19:00 horas de este jueves, han sido estudiados 582 casos y 207 resultaron negativos.



La jefa del Departamento de Vigilancia Epidemiológica, Dulce María Espejo Guevara, explicó que de los 345 sospechosos, 196 son mujeres y 149 hombres de entre 4 meses y 85 años de edad.



Estos casos se presentan en 44 municipios y continúan en análisis de la siguiente manera: 143 en Veracruz, 57 en Xalapa, 18 en Poza Rica, 17 en Boca del Río, 13 en Medellín de Bravo, 10 en Orizaba, 8 en Córdoba, 7 en Coatzacoalcos, 6 en Emiliano Zapata, 4 en Antigua, 4 en Actopan, 3 en Papantla, 3 en Banderilla, 3 en Coatepec, 3 en Úrsulo Galván, 3 en Río Blanco, 3 en Alvarado, 3 en Mariano Escobedo, 3 en San Andrés Tuxtla, 2 en Tuxpan, 2 en Las Vigas, 2 en Xico, 2 en Ixhuatlán del Café, 2 en Soledad de Doblado, 2 en Lerdo de Tejada, 2 en Ignacio de la Llave, 2 en Cosamaloapan.



Pánuco, Tihuatlán, Martínez de la Torre, San Rafael, Jilotepec, Tlaltetela, Paso de Ovejas, Jamapa, Cotaxtla, Tezonapa, Tres Valles, Tlacotalpan, Ixmatlahuacan, José Azueta, Jáltipan, Cosoleacaque y Las Choapas con un caso en investigación.



De estas 345 personas como casos sospechosos, 34 están hospitalizadas y 311 con manejo ambulatorio y aisladas en sus hogares, puntualizó la funcionaria estatal.



Durante la conferencia de prensa, los funcionarios reiteraron el llamado a la población a cumplir con la Jornada Nacional de Sana Distancia, así como llevar a cabo las medidas básicas de prevención: lavado frecuente de manos, estornudo de etiqueta, saludo a distancia y no salir de casa a menos que haya síntomas que ameriten atención médica.



Recordaron que es necesario suspender temporalmente actividades no esenciales; reprogramar, hasta nuevo aviso eventos de concentración masiva y cuidar de las personas adultas mayores, grupo altamente vulnerable.



Cabe mencionar que el Gobierno de Veracruz ha puesto a disposición de la ciudadanía el teléfono 800 012 34 56, mediante el cual un equipo especializado estudiará los reportes y dictaminará si hay o no un posible caso.