Veracruz supera los 13 mil contagios de COVID-19 y las mil 900 muertes

Con 288 confirmados este jueves, los casos positivos a COVID-19 en el estado de Veracruz ascienden a 13,028; han fallecido 1,925 veracruzanos por este padecimiento, 44 en las últimas 24 horas.



Durante el mensaje diario que ofrecen las autoridades sanitarias del estado sobre el desarrollo del COVID-19 en la entidad, la jefa del Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud, Dulce María Espejo Guevara, informó que los casos estudiados son 23,182; los negativos 7,237 y aún se encuentran en investigación 2,917.



“Desafortunadamente han fallecido 1,925, en 121 (de 212) municipios del Estado”, expuso.



En este sentido, dijo que se consideran activos 1,151 de los positivos, es decir, son los casos que tienen mayor posibilidad de propagar el padecimiento, ya que iniciaron la enfermedad los últimos catorce días.



La funcionaria estatal señaló que ya son 179 los municipios en donde se han identificado los casos positivos, los que tienen mayor actividad en sus regiones son los siguientes:



Zona centro



El municipio de Veracruz en color caoba, con 3,673 casos positivos; en marrón Córdoba con 806 y Xalapa con 592; en granate Boca del Río con 410; Orizaba con 343; en color ladrillo Fortín con 205; Medellín 153; La Antigua 122; Alvarado 109; Río Blanco 101; Ixtaczoquitlán 91; Perote 90; Coatepec 68; Amatlán de los Reyes 61; Nogales 60; Emiliano Zapata 52; en rojo intenso Mariano Escobedo 45; Úrsulo Galván 43; Camerino Z. Mendoza 39; Puente Nacional 36; Manlio Fabio Altamirano 33; Paso de Ovejas 31; Soledad de Doblado 28; Ixhuatlancillo y Tlalixcoyan 25 cada una; Atoyac y Zongolica con 24 cada una y se incluye Xico y Actopan con 21 cada uno.



Zona sur



En caoba la cabecera municipal de Coatzacoalcos con 1,066 casos; en marrón Minatitlán con 533; en granate Cosamaloapan con 254; San Andrés Tuxtla 232; en ladrillo Cosoleacaque 200; Tierra Blanca 143; Las Choapas 113; Nanchital 103; Jáltipan 79; Acayucan 78; Agua Dulce 71; ahora Tres Valles 61 y Santiago Tuxtla 56; en rojo intenso Carlos A. Carrillo 49; Lerdo de Tejada 45; Isla 38; José Azueta 36; Ángel R. Cabada 34; Catemaco 29 e Ixhuatlán del sureste 28.



Zona norte



En marrón Poza Rica con 689; en granate Tuxpan 326; en ladrillo Papantla 164; Martínez De la Torre 146; Coatzintla 84; Tihuatlán con 70 y Pánuco 66; en rojo intenso Álamo Temapache 43; Pueblo Viejo 28; Naranjos de Aamatíán 25; Cerró Azul y Tantoyuca 23 cada uno y ahora Tlapacoyan con 21.



Destacó que los síntomas que están presentando los pacientes positivos con cuadros clínicos leves o moderados y aun en graves, son: fiebre, tos, dolor de cabeza, de músculos, de huesos y de garganta; entre otros.



“Son los de mayor frecuencia, aunque pueden variar en cada caso; resaltando la dificultad respiratoria y el dolor de pecho como datos que han presentado los pacientes que han requerido de hospitalización”.



No obstante, expuso que la pérdida del olfato, alteración del gusto, y ahora también el vómito y la diarrea, pueden estar relacionados con COVID-19.



“Por lo que si tu presentas estos síntomas, acompañados o no de los que mencioné más frecuentes, puedes tener la enfermedad, tómalo en serio, no te auto mediques, quédate en casa y si presentas dificultad respiratoria, dolor de pecho o agotamiento, acude a una unidad de salud para ser valorado”, finalizó Espejo Guevara.