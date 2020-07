Veracruz supera los 20 mil casos positivos acumulados de COVID-19

Con 477 confirmados este martes, ya son 20,010 los casos positivos a COVID-19 en el estado de Veracruz; el virus se expandió en 194 municipios y han fallecido 2,661 veracruzanos por este padecimiento, 100 en las últimas 24 horas.



Durante el mensaje diario que ofrecen las autoridades sanitarias sobre el desarrollo del COVID-19 en la entidad, la jefa del Departamento de Epidemiología de la Secretaria de Salud, Dulce María Espejo Guevara, informó que se han estudiado 32,895 casos, de los cuales 9,940 han resultado negativos, 2,945 se encuentran aún investigación y han fallecido 2,661, en 145 municipios de la entidad.



Explicó que ya son 20,010 los casos positivos identificados; 1,770 de ellos, se consideran activos y representan los casos que iniciaron síntomas en las dos últimas semanas y por lo tanto con mayor probabilidad de transmitir la enfermedad.



En 194 municipios de 212, se han identificado los casos positivos, los de mayor contagio son los siguientes:



Zona centro



Veracruz con 4,871 casos positivos; Córdoba con 1,277; Xalapa con 1,092; Orizaba con 782 y ahora Boca del Río con 534; Fortín con 341 y La Antigua con 255; Río Blanco 232; Ixtaczoquitlán 203; Medellín 198; Alvarado 176; Perote 146; Nogales 138; Coatepec 118; Mariano Escobedo 114; Camerino Z. Mendoza 95; Úrsulo Galván 90; Emiliano Zapata y Amatlán de los Reyes 88 cada uno; Puente Nacional 66; Ixhuatlancillo 58 y ahora Paso de Ovejas 52.



Zona sur



Predomina la cabecera municipal de Coatzacoalcos con 1,434 casos; y la de Minatitlán con 670; Cosamaloapan 532; San Andrés Tuxtla 300; Cosoleacaque con 281; y Tierra Blanca con 228; Las Choapas 156; Nanchital 146; Tres Valles 130; Acayucan 119; Agua Dulce 102; Jáltipan 101; Carlos A. Carrillo 83; Santiago Tuxtla 71; Lerdo de Tejada 67; José Azueta 60 e Isla 57.



Zona norte



Poza Rica 969; Tuxpan 485; y Martínez De la Torre 310; Papantla con 230; y Pánuco con 215; Coatzintla 127; Tihuatlán 103; Álamo Temapache 69; Tlapacoyan y ahora Misantla 52 cada uno.



Explicó que Veracruz en color naranja representa el mayor número de casos acumulados desde el inicio de la epidemia en el estado, dicho municipio, había alcanzado su punto máximo de contagios alrededor de la semana 21, con disminución importante gracias a las medidas restrictivas de movilidad, “sin embargo, el regreso no ordenado podría dar un repunte en el número de casos, ya que aún se cuenta con un número de casos sospechosos activos altos”.



De igual modo, asentó que en Coatzacoalcos y Poza Rica, las medidas de restricción favorecieron la disminución de los contagios, no obstante, tuvieron un repunte, debido al aumento de la movilidad en forma desordenada; pero a partir de tomar nuevamente las medidas, tienen la posibilidad de controlarse si se mantienen con la restricción de la movilización.



En ciudades como Córdoba y Xalapa, las cuales iniciaron más tarde y en forma muy lenta los contagios, dijo que se ha tenido un aumento sostenido en la curva como consecuencia de los movimientos de población, mismo que se podrá frenar si las disposiciones de la autoridad sanitaria se acatan en forma estricta.



“Es evidente que las medidas de restricción si se llevan a cabo tal como se plantean con el regreso en forma ordenada, se puede frenar la transmisión, por lo tanto quédate en casa y no contribuyas a la dispersión de la transmisión”, asentó.



Por otra parte, Dulce María refirió que en los casos hospitalizados, casi el 70 % de ellos, cursaba con una y hasta tres enfermedades crónicas; hipertensión, diabetes, obesidad, enfermedad renal, cardiaca, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, VIH; o algún otro factor de riesgo, como el tabaquismo, incluso la edad, las de mayor frecuencia.



No obstante, destacó que en los pacientes ambulatorios también se identificaron algunos de estos factores de riesgo, aunque en menor proporción, lo que indica que la enfermedad puede ocurrir en personas de cualquier edad tengan o no factores de riesgo, “no se confíen, no se expongan a contraer el padecimiento”, finalizó la funcionaria estatal.