Veracruz supera los 22 mil contagios de COVID-19 y suma 2 mil 875 muertes

Lejos del semáforo verde; con 340 confirmados este lunes los casos positivos a COVID-19 en el estado de Veracruz ascienden a 22,006 en 198 municipios. Han fallecido 2,875 veracruzanos por este padecimiento, 10 en las últimas 24 horas.



Durante el mensaje diario que ofrecen las autoridades sanitarias del estado sobre el desarrollo del COVID-19, la jefa del Departamento de Epidemiología de la Secretaria de Salud, Dulce María Espejo Guevara informó que se han estudiado 35,558 casos, 10,736 con resultado negativo, 2,816 se encuentran aún investigación y han fallecido 2,875 en 149 municipios de la entidad.



Del total de los casos positivos se consideran activos 1,478 y estos representan los casos con fecha de inicio más reciente y por lo tanto los que tienen mayor probabilidad de contagiar la enfermedad a otras personas, expuso.



Los municipios con mayor carga de enfermedad son los siguientes:



Zona centro



Veracruz 5,258 casos positivos; Córdoba 1,404; Xalapa 1,234; Orizaba 945 y Boca del Río 569; Fortín 400 y La Antigua 283; Río Blanco 283; Ixtaczoquitlán 239; Medellín 221; Alvarado 188; Nogales 183; Perote 155; Coatepec y Mariano Escobedo 135 cada uno; Camerino Z. Mendoza 127; Amatlán de los Reyes 98; Emiliano Zapata y Úrsulo Galván 95; Puente Nacional 73; Ixhuatlancillo 70; Manlio Fabio Altamirano 54; y Paso de Ovejas 53.



Zona sur



Coatzacoalcos 1,501 casos; Minatitlán 694; Cosamaloapan 584; San Andrés Tuxtla 307; Cosoleacaque 290; y Tierra Blanca 248; Las Choapas 168; Nanchital 155; Tres Valles 135; Acayucan 130; Agua Dulce 111; y Jáltipan 108; Carlos A. Carrillo 93; José Azueta y Santiago Tuxtla 72 cada uno; Lerdo de Tejada 71; Isla 68; Catemaco 54 y Ángel R. Cabada 51.



Zona norte



Poza Rica 1,058; Tuxpan 514; y Martínez De la Torre 343; Papantla 255; y Pánuco 251; Coatzintla 142; Tihuatlán 114; Álamo Temapache 77; Tlapacoyan 61; Misantla 58; Pueblo Viejo 55 y Chicontepec con 52.



La funcionaria estatal expresó 15,391 pacientes se han restablecido y de ellos 2,976 requirieron ser hospitalizados.



No obstante, pidió a la población no confiarse ya que la enfermedad se puede complicar en personas de cualquier edad; “como hemos estado reiterando, quédate en casa, cuídate tú y cuida a tus familiares y amigos, no te expongas a contraer el padecimiento”, finalizó.