Veracruz tiene dos nuevas Asociaciones Políticas Estatales

En medio de críticas de los representantes partidistas y acatando resoluciones del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), el Organismo Público Local Electoral (OPLE) otorgó el registro como Asociaciones Políticas Estatales (APE) a las organizaciones “Compromiso con Veracruz” y “Participación Veracruzana”.



Tras la interposición de juicios ciudadanos, los Magistrados del TEV ordenaron al ente comicial ser más exhaustivo y analizar si dichas agrupaciones cumplían con los requisitos para constituirse como tal, lo cual finalmente se concretó la madrugada de este miércoles.



Y es que el pasado 20 de noviembre, el pleno del OPLE negó, por mayoría de votos, otorgarles el registro como APE; alegando que se estaba cumpliendo con el principio de legalidad pero las representaciones de los partidos señalaron que no se estaban maximizando sus derechos políticos de asociación y participación en la vida democrática.



Por lo que con el mandato jurisdiccional y la confirmación de que ambas contaban con el mínimo de afiliados requeridos por el Código Electoral de Veracruz, se resolvió que “Compromiso con Veracruz” y “Participación Veracruzana” ahora son asociaciones políticas estatales.



Durante la discusión de los asuntos, que tomó casi dos horas, el representante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Carlos Daniel Bueno Montano, acusó que el actual proceso electoral se está judicializando por las determinaciones, según él, contrarias a la ley que ha tomado el Consejo General del OPLE.



Añadió que los integrantes del órgano colegiado, en este caso en concreto, no atendieron la protesta que rindieron al asumir el cargo de hacer cumplir la Constitución Federal, Local y las leyes que de ellas emanen; ya que no quisieron, en su momento, maximizar los derechos de las dos agrupaciones ciudadanas.



Osvaldo Villalobos Mendoza, de Todos por Veracruz, criticó también que no siempre se les escuche a los partidos cuando exponen sus argumentos en las reuniones plenarias, lo que genera que los tribunales finalmente reviertan las decisiones como ocurrió con estas negativas de registro.



José Arturo Vargas Fernández, del Partido Cardenista, coincidió en que se les debió dar el registro en noviembre del año pasado, por lo que con la sentencia emitida por los magistrados veracruzanos se dejaba “muy mal parada” la imagen del OPLE.



Por el Revolucionario Institucional, Alejandro Sánchez Báez apuntó que el cambio de criterio podía deberse a que los consejeros leyeron mejor lo que dice el Artículo 1 Constitucional, que estipula la maximización de derechos, lo cual celebraba porque permitía contar con dos nuevas APE en la entidad.



Ante los cuestionamientos, el consejero presidente, José Alejandro Bonilla Bonilla, negó que el actual proceso se esté judicializando como lo afirmó el Verde Ecologista, comprometiéndose a dar a conocer posteriormente cuántos acuerdos aprobados por el Consejo General han sido impugnados y finalmente revocados por los órganos jurisdiccionales.



“Dice que todo se está judicializando y que el TEV o los tribunales nos están corrigiendo la plana en todo. Le voy a demostrar que no es así, con estadística muy clara, cuántos acuerdos hemos votado, cuántos se han judicializado y de los que se han judicializado, cuántos nos han dado la razón y han confirmado nuestros acuerdos y cuántos nos han revocado. Le va a quedar bien clarito al representante del PVEM, para que ya no se avergüence”, puntualizó.