Veracruzanos en Italia no podrán regresar hasta pasar cuarentena

Los 10 mexicanos que se encuentran aislados en un hotel de la Península Ibérica tras viajar a bordo de un crucero en donde tres de los pasajeros dieron positivo a COVID-19, no podrán volver a territorio nacional hasta que las autoridades italianas lo permitan.



Al respecto, el director de Atención a Migrantes del Gobierno de Veracruz, Carlos Escalante Igual, explicó que 3 de estos 10 mexicanos, son veracruzanos, originarios de Tecolutla.



Puntualizó que el Gobierno de Italia optó por poner a todos los pasajeros de esta embarcación en cuarentena preventiva para detectar si alguno de ellos también está contagiado.



"No son 8 veracruzanos en Italia, son 10 mexicanos en Italia, de los cuales hay 3 veracruzanos. (...) Salieron en un crucero de Miami, fueron hacia Europa y en ese crucero se encontraron con tres pasajeros que tenían coronavirus, motivo por el cual el Gobierno italiano decidió llevar a cabo un resguardó por seguridad de salud que va a durar 15 días. (...) De momento no pueden salir del país", dijo.



Escalante Igual explicó que luego de que transcurran estos 15 días, el 6 de abril, les harán las pruebas médicas correspondientes a todos los pasajeros de esta embarcación.



En caso de que los mexicanos resulten negativos, podrán volver al país a través de algún vuelo comercial gestionado por la Secretaría de Relaciones Exteriores.



“Si alguno resultara positivo, no los dejan abordar el avión. Pero cualquiera que llegara a presentar sintomatología de estar contaminado por este virus, cualquiera será atendido por el Gobierno italiano en materia de salud pero no viajarían (...). Nos tenemos que atender al Protocolo del Gobierno italiano", dijo.



Por otra parte, el funcionario estatal pidió a la población no satanizar a estas personas, ya que explico que sólo estaban de vacaciones antes de que ocurriera la pandemia de este virus.



"Vamos a tener paciencia y, por favor, no los satanicen. Ellos sólo tomaron un viaje como lo puede tomar cualquiera y, desgraciadamente, les tocó en mal momento y con tres pasajeros que fueron positivos a coronavirus, por favor no los satanicen, todos estamos expuestos a esta cuestión, no hay responsables", dijo.



Escalante Igual recordó que la oficina que él representa se mantiene trabajando pese al cierre temporal de las oficinas físicas.



Por ello puso a disposición de la ciudadanía los números telefónicos de la Dirección de Atención a Migrantes Veracruzanos que radiquen en otro Estado o país y necesiten ayuda.



Los números son 228 820 3313 y 228 820 3319.