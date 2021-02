Veracruzanos ya no tendrían que viajar por acta de nacimiento certificada

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez presentará ante el Congreso local una reforma al artículo 684 del Código Civil, para que se establezca que las actas de nacimiento en Veracruz no tengan vigencia y que su verificación corra a cuenta de las instituciones pública y privadas que la soliciten.



Así lo adelantó el director general del Registro Civil, Arturo Domínguez Galván, al afirmar que este cambio busca generar ahorros a los ciudadanos que residen en un municipio diferente al que nacieron.



“Esta reforma al Código Civil del Estado, específicamente del artículo 684 en el cual la coadyuvancia del Congreso del Estado con el Gobierno del Estado de Veracruz implementar las actas de nacimiento no tenga vigencia y que la verificación del acta sea para las instituciones públicas y privadas, esto para que para reforzar la economía y el patrimonio de todas las familias veracruzanas y de los usuarios”, dijo.



Domínguez Galván reconoció que los momentos que se viven en el país y considerando que este documento es un requisito básico para cualquier servicio de identificaciones, se han realizado reuniones con el Legislativo para hacer la reforma una realidad.



“Esto va a ser muy benéfico para todos los usuarios, porque ya vamos a poder darle esta garantía de que no sea tan necesario que vayan las oficialías para comprar o para adquirir una copia certificada de nacimiento”, reiteró.



Con esta iniciativa el estado Veracruz se va adhiriendo a las necesidades básicas y a los derechos humanos de cada cada individuo, y resulta motivante para seguir trabajando en Dirección General del Registro Civil.



El servidor público insistió que la verificación del documento correspondería a los entes públicos y privados, quienes deberían cotejarlo con la diferencia a su cargo o con las Oficialías de Registro Civil, y no una responsabilidad del usuario.



“Que el usuario no se tenga que mover de un punto a otro, sabemos bien que la migración existe también dentro de nuestro estado de Veracruz, es por eso que hacemos que las personas veracruzanas que sean de un municipio y vivan en otro no se tengan que trasladar para adquirir un acta de nacimiento”, puntualizó.



Recordó que muchas instituciones piden que el documento tenga una vigencia de 3 meses para los usuarios, lo que representa un gasto para los ciudadanos.



“Lo que pretendemos hacer que la gente no gaste, que tenga ese reforzamiento patrimonial y que ese gasto que iba a realizar lo ocupe para gastos familiares, que no lo ocupe para el trámite”, manifestó una vez más.



De igual modo, dijo que la reforma también pondrá “candados de seguridad”, tomando en cuenta que los actos son de responsabilidad y de derechos bilaterales, tanto para el usuario, como para las entidades, por lo que quien quiera causar fraude a una institución, tenga las medidas de apremio necesarias.



Citando al Presidente de la República, comentó que las instituciones públicas deben organizarse para tener buenos resultados, “y eso es lo que pretendemos hacer este Código Civil y es algo muy atinante por parte de nuestro Gobernador del Estado esta propuesta”.



“Lo principal es que las autoridades, que los entes estatales como es el Gobierno del Estado de Veracruz se aboquen a ayudar a las familias veracruzanas para que no tengan que hacer un gasto innecesario”, refrendó Arturo Domínguez Galván.