Verificación es para proteger el ambiente, recuerda Gobierno a veracruzanos

El objetivo de la verificación vehicular en el Estado de Veracruz es evitar el aumento de gases contaminantes, por lo que las unidades que no pasen en una primera ocasión la verificación, contarán con una segunda oportunidad gratuita para hacerlo, informó el titular de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado (SEDEMA), Juan Carlos Contreras Bautista.Durante entrevista, el funcionario estatal reconoció, además, que la verificación vehicular es ahora un requisito para poder acceder a la condonación del pago de la tenencia, así como también para poder acceder a las placas de manera gratuita.Sin embargo, el objetivo primordial es la protección del medio ambiente, por lo que reiteró que si un vehículo no pasa a la primera verificación, podrá hacerlo nuevamente de manera gratuita luego de ser afinado o revisado mecánicamente para evitar la emisión de gases contaminantes.“En caso de que no pudiera pasar la verificación, se les daría una segunda oportunidad sin cobro al usuario para que pueda llevar su vehículo después de una afinación, de algún mantenimiento al vehículo y eso con el fin de no estar generando mayor cantidad de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera”, puntualizó.Por lo anterior, Contreras Bautista invitó a los ciudadanos a que lleven a verificar sus automóviles en los periodos que se plantearon para tal fin y con ello contribuyan al cuidado del medio ambiente.“Siete y ocho, febrero y marzo; tres y cuatro, marzo y abril; uno y dos, abril y mayo; nueve y cero, mayo y junio”, concluyó.