Verifican mirador de Cascada de Texolo tras deslave cercano

Debido a las fuertes lluvias que se han registrado en la región de Xico, se reportaron deslizamientos de tierra en una de las peñas cercanas al mirador de la Cascada de Texolo, la cual presenta varias grietas.



En algunas fotografías se constata que una parte de la peña se desgajó, además de que presenta varias fracturas.



De acuerdo a los primeros informes por parte del área de Protección Civil de ese municipio, la incidencia no representa mayor riesgo para la población, pues no se observaron afectaciones severas en la estructura del mirador.



Al respecto, el director de Protección Civil de Xico, Guillermo Ramírez, informó que ya se arribó a la zona y se trabaja en el dictamen oficial del derrumbe.



“Estamos en la cascada, no tenemos aún un dictamen. En este momento, como tal no representa riesgo para la población, hay unos agrietamientos pero no afectan ni el puente colgante y ni el mirador, que está a una distancia considerable, el mirador está asentado en una estructura de piedra pero oficialmente no hay un dictamen”, adelantó.



Agregó que el acceso al mirador se encuentra cerrado pero no a causa del deslizamiento de tierra, sino desde el inicio de la pandemia, la Comisión Federal de Electricidad así lo determinó.



Por su parte, algunos pobladores dieron testimonio del fuerte deslave y estruendo que se reportó el jueves de la semana pasada, por lo que desde ese momento alertaron a las autoridades.



“El incidente fue hace 5 días, se cimbró toda la tierra, son rocas enormes, el estruendo se escuchó hasta la comunidad de Santa Rosa. Lo vi y me espantó, escuché un ruido y se vino abajo una parte del cerro, se sintió el temblor, la CFE bajó a verificar el incidente”, relató don Horacio.