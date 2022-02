Vestigios arqueológicos de Veracruz son subastados en Francia

La casa de Subastas Binoche et Giquello de París, Francia, ofreció en subasta tres piezas arqueológicas descubiertas en el estado de Veracruz, datadas entre el año 550 al 900 de nuestra era.Los tres obras de arte forman parte de la subasta “Arte Precolombino”, cuya fecha de apertura virtual es el próximo viernes 11 de febrero; Binoche et Giquello también pone a la venta vestigios de la cultura Chontal de Guerrero y de la cultura Chinesco de Nayarit; de la teotihuacana y de tlatilco, de Estado de México; además de hallazgos provenientes de Jalisco y Colima.La casa de subastas ofrece el lote número 45, correspondiente a la figura de un sacerdote con máscara, descubierta en Nopiloa (Tierra Blanca) de entre el año 600 al 900. Por este artículo, se estimó un precio de entrada que va de los 4,000 a los 5,000 euros (entre los 93,000 a los 116, 500 pesos mexicanos).El siguiente artículo de la subasta es el lote 46, correspondiente a un personaje sentado, hecho de cerámica y cubierto de una pintura negra a base de chapopote. La pieza, de 50 centímetros de altura, data de entre el 550 al año 900 y su precio de entrada oscila entre los 15,000 a los 20,000 euros (de 350 mil a 465 mil pesos).La tercera pieza es el lote 47, un hacha con forma de jaguar descubierta en el estado de Veracruz, posiblemente hecha entre el año 550 y el 900 de nuestra era. La subastadora estableció un precio de entrada de 2,500 a 3,500 euros (de 58 mil 196 a 81 mil 475 pesos mexicanos).Dada la situación, la Secretaría de Cultura anunció que se promovieron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) por realizar dicha subasta, en donde se pone a la venta patrimonio histórico y artístico de México.Se solicitó a la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) la asistencia diplomática necesaria para llevar a cabo las acciones pertinentes que permitan proteger el patrimonio cultural de este país.Al mismo tiempo, la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto Guerrero, envió una carta a Société Binoche et Giquello manifestando, a nombre del Gobierno y del pueblo de México, la rotunda desaprobación a sus subastas, las cuales contemplan piezas anunciadas como procedentes del territorio mexicano.