Viajó de Tamaulipas a Veracruz sólo a esperar muerte de su hermano por COVID-19

“Mi hermano es de Tamaulipas, vino a Veracruz desde hace un mes a pasar tiempo con su novia, contrajo el virus aquí y ahora me estoy preparando para regresar con sus cenizas, los doctores no creen que sobreviva”.



Resignada, Enriqueta Santana Ayala, relata la difícil situación que está viviendo en el puerto jarocho.



La mujer tuvo que trasladarse en camiones y avión desde Reynosa hasta el Hospital de Alta Especialidad de la Ciudad de Veracruz, en donde le dieron la noticia que su hermano se encontraba internado como paciente con COVID-19.



Juan Antonio Santana Ayala, de 55 años, ingresó por neumonía a una clínica particular y se le complicó, por lo que fue trasladado al HAEV donde se le aplicaron las pruebas al virus, a las cuales resultó positivo.



Ahora la tamaulipeca lleva una semana viviendo enfrente del nosocomio, duerme en la banqueta y come cada que llegan los automóviles de personas altruistas a regalar comida.



Enriqueta comparte el suelo con decenas de hombres y mujeres que también esperan por algún familiar.



“Él está muy mal, sus órganos están deteriorados y le sangran por el virus. Los doctores me acaban de informar que le está latiendo muy poquito el corazón y en cualquier momento puede fallecer”.



Comentó que habló con sus familiares en Reynosa y fue a la funeraria para estar listos, pues la idea es trasladar las cenizas de Juan Antonio.



Desde el 12 de mayo Juan se encuentra en la cama número #456 en el ala norte del Hospital, diagnosticado como paciente positivo “muy grave”.



“En este Hospital son muy prepotentes, me he topado con enfermeros que tratan mal a los familiares, con los que me topo aquí afuera algunos se quejan que no les dan informe de nada”, lamenta Enriqueta.