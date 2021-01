Vigilan que comercios de Perote cumplan con medidas sanitarias contra el COVID

Elementos de Protección Civil de Perote llevaron a cabo este fin de semana un operativo de supervisión de las medidas sanitarias en comercios del centro de la ciudad, esto como parte de las acciones para evitar más contagios de coronavirus.



Al respecto, el titular del área, Carlos Gómez Díaz, informó que se entregaron cubrebocas a los ciudadanos que circulaban sin portar uno de ellos, así como gel antibacterial.



Y es que aseguró que en las comunidades principalmente la población continuaba sin creer en la existencia del virus, sin embargo, cada vez se están registrando más casos de enfermos y fallecimientos, por lo que ahora la gente está concientizando sobre el tema.



“En comunidades seguían sin creer, esas personas no lo creían, pero ahora que se vive esto ya lo creen. Ayer se hizo esta entrega y un recorrido por los comercios”, acotó.



Agregó que este lunes se continuará con los operativos de supervisión, pues a pesar de que no hay instalación del tianguis, el lunes suele acudir mucha gente de otros municipios a realizar sus compras.



“Este lunes también se realizará un operativo pues a pesar de que no hay tianguis llega mucha gente por ser lunes. Por el momento recordar también que las calles están cerradas”, finalizó.