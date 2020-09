Vigilan zona de deslave cerca de la cascada de Texolo, en Xico

El área de Protección Civil Municipal en Xico mantendrá vigilada la zona donde ocurrió un deslave y ocasionó la fractura de unos de los cerros ubicados cerca de la cascada de Texolo.



Al respecto, el director de esta dependencia municipal, Guillermo Ramírez, admitió que hay una parte del cerro a punto de colapsar pero consideró que esto no pone en riesgo a la población ni la estructura del puente que está cercano a este lugar.



“Por el momento se va a mantener vigilada el área para darle seguimiento, hay una parte que está por colapsar del risco pero al colapsar no causa afectaciones a la población. Es una zona federal, tenemos que reconocerlo, la Comisión Federal de Electricidad de antemano ya tiene cartas en el asunto, no podemos entrar mucho ahí”, detalló.



Asimismo, insistió en que el mirador de la cascada se encuentra cerrado pero no por el incidente.



“La indicación de la Alcaldía es que se vigile dos veces al día, checando con Protección Civil y darle seguimiento. Una vez que colapse habrá que checar que cambios tiene, que daños podría dejar pero en este momento no representa un riesgo para la población (…). La parte del mirador está cerrada pero no por el derrumbe, no se va a emitir ningún dictamen por el momento, quedamos en ese acuerdo”, concluyó.