Vigilarán trabajo de diputados indígenas en favor de los pueblos que representan

Abogados, académicos y defensores de Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas lanzarán un observatorio para dar seguimiento a las Diputaciones Federales que estos obtengan en el Congreso de la Unión, así como las acciones en su favor que realicen las personas que ostenten dichas curules en la próxima legislatura.



En entrevista, Zósimo Hernández Ramírez, indígena Náhuatl de la Sierra Norte de Veracruz, expuso que hasta el momento quienes han llegado a la Cámara Baja han hecho poco por los integrantes de las etnias que existen en el país, por lo que con esta herramienta se podrá ver la productividad que tendrán los legisladores.



“Estamos creando justamente un observatorio que nos permita decir cuántos puestos de elección hay, de qué niveles, qué partidos los postulan, porque algunos tienen cierta afinidad, pero otros de plano tienen una abierta oposición, incluso con un trato discriminatorio hacia el tema indígena”, denunció.



Hernández Ramírez indicó que este observatorio se está constituyendo en Veracruz, Chiapas y Oaxaca y buscan ampliarlo también a Puebla, Estados donde el Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE), establecer distritos donde los partidos debían postular obligatoriamente a miembros de los pueblos indígenas.



“Por eso nuestra intención del observatorio es saber cuántos diputados vamos a tener, cuántos se postularon, cuántos van a llegar, y qué van a hacer por sus propios pueblos. Son los indicadores medibles y cuantificables de la participación indígena (…) qué trabajo harían por los pueblos y comunidades indígenas, en cuánto tiempo y de qué niveles son las incidencias”, precisó.



Enumeró que en el país hay 68 etnias, por lo que, si hubiese un diputado por cada una, se haría el seguimiento de lo que harían por las que representan; sin embargo, serán 21 distritos federales donde obligatoriamente serán representados por uno de sus miembros.



Cabe recordar que, en todo el país, la autoridad comicial determinó que cinco demarcaciones de Chiapas, cinco de Oaxaca, tres de Yucatán, dos de Guerrero, dos de Puebla, dos de Veracruz (Tantoyuca y Zongolica), una de Hidalgo y una más de San Luís Potosí, deben ser para las integrantes de comunidades indígenas.



“En el fondo los partidos no los ven importantes (a los indígenas), como siempre los han ninguneado, como nunca han existido, la diversidad no importa, pues entonces que no participen y en el fondo sigue persistiendo una percepción de racismo y de discriminación, con lo cual se les ha negado la participación. No es un tema nuevo, sino que se ha ocultado”, cuestionó.



El ex funcionario de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Guatemala y ex académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), expuso que “el plus” sería que la agenda legislativa de estos legisladores estuviera basada en las necesidades y requerimientos de los grupos aborígenes del país.



“Ese sería el fin último, pero eso no va a pasar. Ya hemos tenido varias experiencias de algunos diputados que sí eran indígenas, pero no hicieron un carajo por el tema indígena; al contrario, se montaron en eso, les fue bien se olvidaron de sus pueblos, porque ellos no llevaban agenda, ellos respondían a la agenda de los partidos que los postularon”, criticó finalmente.