Violencia doméstica, de la que menos se habla pero que todas han sentido: Activista

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la activista feminista Wendy López realizó performance en protesta contra la violencia doméstica, actividad que durante pandemia incremento sus estadísticas.Mencionó que con este, lleva ya 17 performance ejecutados a lo largo de 17 años pero hoy es dedicado especialmente a las víctimas de violencia doméstica, pues en los últimos dos años tuvo una alza considerable debido al confinamiento por pandemia."Es un homenaje que varias activistas de varios países decidimos hacer dedicado a la violencia doméstica, sobre todo porque son esas violencias que no se hablan, no se cuantifican y no están en los periódicos pero que todas hemos sentido y que se quedan cicatrices en el corazón, en el cuerpo y dentro de esas cuatro paredes", expresó.Explicó que uso el vestido de novia como símbolo de lucha, ya que es este el que simboliza el matrimonio y aunque algunas no ejerzan su derecho a casarse, la sociedad impone un contrato emocional en el que la mujer tiene la obligación de cuidar, proteger y procurar a los hijos.En este contexto, denunció que durante el confinamiento sus actividades como madres se hayan acumulado."En pandemia hemos tenido que ser profesoras, las chicas del aseo, psicólogas pero no nos hemos procurado a nosotras", finalizó.