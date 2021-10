Visitas del morenista Sergio Gutiérrez a Veracruz son “pasarelas políticas”

El diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Velásquez Flores, afirmó que el presidente de la Cámara Baja del Congreso de la Unión, Sergio Gutiérrez Luna, utiliza sus visitas a Veracruz como “pasarela política” y se olvida de su labor en el Congreso de la Unión.Al referir que Sergio Gutiérrez hasta ahora se acordó que es originario de la entidad veracruzana, criticó que ocupe su cargo para promoverse políticamente y no en bien del país.“Más que otra cosa estamos viendo una pasarela política del diputado que casualmente ahora se acordó que es de Veracruz, que casualmente ahora quiere recorrer el Estado, cuando antes ni siquiera se acercaba”, criticó.Velásquez Flores lo fustigó por poner como “pretexto” el presupuesto que destinaría la Federación el próximo año para la entidad, mientras la bancada del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), a la que pertenece, se negó a discutir dichos recursos.“Veo muy animado al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, que anda visitando Veracruz con el pretexto del presupuesto, cuando en la Cámara de Diputados, el Grupo Parlamentario de MORENA, al que pertenece, se negó a debatir sobre el tema”, expresó.A su decir, pareciera que el titular de la Mesa Directiva de San Lázaro está buscando “otra cosa”, incluso reuniéndose con personajes de oposición de otros partidos.“Como queriendo decir que él es un candidato viable en dado caso que no lo acepten en MORENA, entonces creo que sí es de llamar la atención este ánimo repentino del diputado de comenzar a recorrer el Estado de Veracruz, precisamente cuando ya se empieza a ventilar el tema de una sucesión gubernamental”, puntualizó el legislador perredista.Finalmente, expresó que su partido no se opone que haga las giras y encuentros pero con MORENA, no en institutos políticos opositores, “donde no tendría ninguna posibilidad”.