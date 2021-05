VIVE afirma que autoridades de Xalapa quieren reprimir

El líder de Vendedores Independientes Veracruzanos (VIVE), Francisco Rodríguez Pineda, aseguró que no está actuando con dolo o a beneficio personal al manifestarse en contra de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) de Xalapa.Y es que recientemente, la CMAS acusó al líder del Grupo VIVE de mentir para atacar al organismo y hasta de hacer "uso indebido del servicio de agua potable", motivo por el cual incluso fue multado.Como lo hizo en días pasados, este lunes el líder acudió nuevamente al Palacio Municipal con un grupo de personas que, bloqueando la vialidad por varios minutos, señalaron represión por parte de la administración y altos cobros en el servicio del líquido."Tengo pruebas de lo que hacen, los evidenciamos con pruebas en la mano y no inventamos chismes. La Policía Municipal acudió a un domicilio queriendo detener a una compañera".Rodríguez Pineda reiteró que la autoridad de Xalapa manda a los municipales con personal de CMAS, para cortar el suministro de agua y detener supuestamente a los vecinos que adeuden el recurso."Los iban a detener, tenemos pruebas, eso es lo que hace el Presidente Municipal. Hacemos responsable al alcalde Pedro Hipólito Rodríguez Herrero de lo que le pase a la gente", concluyó.De acuerdo con la CMAS, esta persona acudió como gestor a nombre y en representación de una particular a las oficinas centrales de la Comisión, presentando documentos de un departamento para tramitar el cambio de propietario, haciendo uso indebido del agua en un domicilio sin contrato.